Reggiolo, picchia il collega di lavoro con un pennello

Reggiolo (Reggio Emilia), 26 settembre 2024 - Un diverbio sul luogo di lavoro è sfociato in violenza, con un 32enne che ha colpito il collega con un pennello sul volto e con uno schiaffo alla nuca. La vittima, di 39 anni, dopo le medicazioni in pronto soccorso, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Reggiolo, per poi sporgere querela contro il collega. E gli accertamenti hanno portato alla denuncia del presunto aggressore per lesioni personali. L’episodio risale all’11 settembre scorso, in una carrozzeria della Bassa. Il diverbio sarebbe nato per l’utilizzo di un pennello che non era dell’uomo che lo stava usando. Dalle parole si è passati alla violenza, con un colpo di pennello al volto e uno schiaffo. Altri colleghi erano intervenuti per dividere i contendenti ed evitare che la situazione potesse degenerare. La vittima, dopo le medicazioni per contusioni lievi, ha sporto querela. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed elementi di prova, necessari poi per inoltrare la denuncia penale a carico del 32enne per lesioni personali.