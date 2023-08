Reggiolo, rapina al supermercato armato di pistola

Reggiolo (Reggio Emilia), 14 agosto 2023 – Rapina a Reggiolo, in mattinata, ad opera di un uomo con volto coperto da occhiali e dal cappuccio di una felpa, nel supermercato di piazza Artioli, dove ha sede il punto vendita di Coop Alleanza 3.0. E’ accaduto verso le 9,30. Il malvivente è entrato nel supermercato e, con una pistola tra le mani (forse giocattolo), ha intimato alla cassiera di turno di consegnare l’incasso, ovvero il denaro che aveva a disposizione in quel momento, per un bottino di circa duecento euro. Una volta ottenuti i soldi, il rapinatore è uscito in fretta con il bottino, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri di Reggiolo, con altre pattuglie che perlustravano il territorio in cerca dell’autore della rapina, utilizzando le prime sommarie descrizioni raccolte tra i testimoni. Per fortuna non risultano conseguenze fisiche alle persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri anche per visionare le immagini della videosorveglianza attiva in quella zona.