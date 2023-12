Reggiolo, rapina con pistola per un telefonino

Reggiolo (Reggio Emilia), 28 dicembre 2023 - Voleva vendere il telefonino con un’inserzione su internet, a cui ha risposto un ragazzo di 22 anni. Il quale ha chiesto di poter incontrare la giovane venditrice per poter vedere il materiale. Ma una volta sul posto, a Reggiolo, il ragazzo ha preso il telefonino ma anche una pistola, con cui ha minacciato la ragazza di 24 anni, per poi allontanarsi in fretta in auto. I carabinieri di Reggiolo, subito contattati, hanno avviato le indagini sul fatto accaduto lo scorso 13 settembre. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari dell’Arma sono risaliti al 22enne, residente nella Bassa Reggiana, che è stato denunciato per il reato di rapina impropria. Importanti le informazioni sulla descrizione dell’indagato e dell’autovettura usata per fuggire. Ad aiutare le indagini anche le immagini della videosorveglianza dei varchi del paese, che hanno permesso di risalire al presunto autore della rapina. Un riconoscimento fotografico ha concluso la prima fase di indagine, con la denuncia del giovane alla magistratura.