Reggiolo, sconti natalizi per lo shopping dei giovani

Reggiolo (Reggio Emilia), 29 novembre 2023 - A Reggiolo il Natale è locale. Il sindaco Roberto Angeli e l’assessore alle attività produttive Maria Luisa Oliverio hanno inviato una lettera ai genitori, con figli d’età compresa tra un anno e i 21 anni, e quattro buoni sconto da 5 euro ciascuno per un totale di 20 euro. I buoni potranno essere utilizzati per gli acquisti natalizi nei negozi di Reggiolo che aderiscono all’iniziativa entro il 31 dicembre 2023. Ogni buono dal valore di 5 euro potrà essere utilizzato per una spesa minima di 15 euro. “Ci auguriamo – si legge nella lettera diffusa alle famiglie – che questa iniziativa contribuisca a ravvivare il nostro centro storico e a sostenere i nostri commercianti, molti dei quali hanno affrontato sfide significative negli ultimi anni. Inoltre, vogliamo fornire alle famiglie un piccolo incentivo per condividere insieme il tempo di qualità, fare shopping nei negozi locali e sostenere la nostra economia locale. Crediamo fortemente nell’importanza di incoraggiare una comunità unita e solidale e questo piccolo gesto è solo un modo per esprimere la nostra gratitudine e il nostro impegno ad ogni famiglia”. Le attività che aderiscono all’iniziativa espongono la locandina “Natale locale”. La lista completa delle adesioni è pubblicata sul sito internet del Comune di Reggiolo.