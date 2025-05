ReggioNarra, 122 spettacoli. Già partite le pronotazioni

Reggionarra 2025, atteso evento per grandi e piccini, dà appuntamento in città dal 23 al 25 maggio. Già dal 18 maggio sono in programma importanti appuntamenti in provincia: Albinea, San Polo, Castelnovo Sotto, Rubiera e Quattro Castella. Eventi e spettacoli, compagnie e artisti riempiranno, come sempre, strade e tanti luoghi del centro – ma non soltanto - di storie fantastiche. Sono 122 gli eventi previsti per questa 19ª edizione, dal titolo "Tutto è possibile". Alcuni appuntamenti sono a pagamento o a prenotazione obbligatoria, a partire da mercoledì 7 maggio. Il programma è disponibile online su www.reggionarra.it, dove si troveranno anche i recapiti per effettuare le prenotazioni. Anche quest’anno la direzione artistica di Reggionarra è stata affidata a Monica Morini (foto) del Teatro dell’Orsa. Reggionarra promosso da: Comune di Reggio, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione I Teatri, Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, Reggio Children, Fondazione Reggio Children, Farmacie Comunali Riunite – Reggio Emilia, Città Senza Barriere, Università di Modena e Reggio Emilia.