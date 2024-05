’Reggionarra’ a Castelnovo Sotto. E al Rosebud ingresso gratuito

A Castelnovo Sotto si apre "Reggionarra", oggi alle 18.30 al parco Rocca, con la narrazione teatrale "Storia di un colibrì" con Davide Reggiani e Davide Villani dell’associazione Le Rane. In occasione degli eventi per i quarant’anni di vita del cinema Rosebud, nella sala di via Medaglie d’Oro della Resistenza, a Reggio, stasera alle 21 viene proposto "La morte corre sul fiume", film americano del 1955 del regista Charles Laughton. Una proiezione nell’ambito della rassegna "Cinema ritrovato", per l’occasione con ingresso gratuito. Harry Powell, in prigione per un furto d’auto, viene a sapere dal compagno di cella, che è stato condannato a morte, dell’esistenza del bottino della sua ultima rapina. Il denaro è stato nascosto da qualche parte presso la sua abitazione. Una volta uscito dal carcere, Powell cerca di scoprire dove si trovano i soldi.

Alla Bottega di via Fontana, a Reggio, oggi dalle 18.30 si svolge un laboratorio di narrazione professionale dedicato alle storie di persone per fare emergere "un racconto potente ed efficace che permetta di muoversi con sicurezza nella ricerca del lavoro". Per informazioni: 328-2171163. Al centro sociale Gatto Azzurro, in via Gattaglio a Reggio alle 15 un nuovo incontro di Federconsumatori sul tema delle bollette e dell’energia, con ingresso libero. L’incontro si inserisce nell’ambito della seconda edizione della campagna di informazione e sensibilizzazione "Non siamo nati ieri" per la prevenzione e il contrasto delle truffe. Sempre in città, oggi alle 16.45 alla biblioteca Ospizio di via Emilia Ospizio 30/B, il secondo incontro di "Cercatori di poesia", laboratorio di scrittura poetica per bambini da 10 anni di età, a cura di Desirè Iacono e Sonia Rota. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-585639.

a. le.