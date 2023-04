’ReggioNarra’, edizione imperdibile I bimbi dormiranno al Teatro Valli

In attesa che si sveli l’intero programma dell’edizione 2023 di ReggioNarra, da martedì sono già aperte le prenotazioni per passare l’intera notte al Teatro Municipale Valli.

Dunque, la bella anteprima è che sabato 27 maggio i bambini potranno trascorrere una intera notte al Valli, visitando i luoghi più segreti, ascoltando narrazioni e fiabe della buona notte, appisolandosi sul palcoscenico, dentro al sacco a pelo, dopo aver cenato con la pizza e prima della colazione, che sarà servita al Ridotto.

Le iscrizioni per questo evento, organizzato dalla Fondazione I Teatri e inserita in Reggionarra, si apriranno martedì e sarà necessario inviare una mail a [email protected] e ricevere la risposta di avvenuta iscrizione. Possono partecipare i bambini che frequentano la quinta elementare, la prima e la seconda media e, naturalmente, i posti sono limitati.

Durante la lunga notte, in collaborazione con MaMiMò, succederà un po’ di tutto. Visite alle stanze segrete del teatro, narrazioni, cena con la pizza e poi tutti a nanna….

Ma la "cameretta" sarà il palcoscenico del Teatro Municipale, dove i bambini stenderanno i loro moduli e i sacchi a pelo, per una notte che si annuncia piena di bei sogni. E al mattino, colazione e via a casa, a raccontare un’esperienza unica.

Ma non è tutto, perché sabato 27 maggio il teatro si aprirà alle visite guidate, seguite da laboratori a sorpresa, dei bambini di tutte le età, compresi quelli piccolissimi (dai 3 anni). E alle 17 del sabato, alla Sala Verdi del Teatro Ariosto, piccolo concerto del Coro di Voci Bianche della Fondazione I Teatri, con brani del repertorio classico e moderno dei più importanti autori eseguiti dai piccoli cantori sotto la guida della maestra Costanza Gallo, con il pianoforte di Luca Benatti.

I biglietti per le visite diurne e per il coro sono in vendita sul sito www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco