Reggionarra, oggi il centro è dei bambini

Tantissimi gli appuntamenti che oggi animano Reggionarra: luogo ideale dove "Tutto è possibile", come recita il titolo di questa edizione 2025.

• Si comincia alle 10, alla Biblioteca delle Arti, con "Pensiamo al verde – storie, proteste e proposte per cambiare il mondo". Sempre alle 10, in piazza San Prospero, c’è Rodari Bike – Parata a pedali, in collaborazione con Tuttinbici.

• Alle 12, al Mercato di Campagna Amica di corso Garibaldi 23, il Laboratorio narrativo "Il cerchio delle parole" presenta "Una zuppa di storie", dedicata a bambini da 4 anni in su.

• Alle 15,30 e in replica alle 17, al Teatro Ariosto va in scena "Tana" – spettacolo per bambini da 1 a 5 anni – con Valentina Sechi e Giulia Vacca.

• Al laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, alle 16,30 l’appuntamento è con "Calciatori contro Supereroi", in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

• Spettacolo itinerante, a partire dalle 18, è "Don Chisciotte", adatto a un pubblico di tutte le età. Si parte dal Teatro Ariosto per andare in piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 luglio, piazza Prampolini, piazza San Prospero. Ideazione, drammaturgia e regia di Stefano Tè, del Teatro dei Venti.

• Panchine narranti al Parco Santa Maria e in piazza del Popol Giust per l’intero pomeriggio, con letture a cura degli studenti del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria di Unimore.

• Alle 20 ai Chiostri di San Pietro viene proiettato il documentario "Chiara come l’acqua", prodotto da Iren e Giffoni Innovation Hub. Il cortometraggio, adatto a una platea di tutte le età, racconta la storia di una bambina in grado di ascoltare la voce dell’acqua.

• La Fonderia, alle 21, propone "Fare un fuoco", spettacolo teatrale rivolto a bambini da nove anni in su, con Luigi D’Elia.

• Ancora alle 21, a Palazzo dei Musei, un momento imperdibile di Reggionarra: "La buonanotte al museo. Quando i visitatori se ne vanno e le luci si spengono inizia un misterioso viaggio tra sogno e realtà…" (biglietto 30 euro, per bambini da 8 a 12 anni, a pagamento su prenotazione

museireggio@socioculturale.it telefono 0522 456816 in orario di apertura del Palazzo dei Musei).

• Per bimbi da 3 anni in su, ancora ai Chiostri di San Pietro con inizio alle 21, lo spettacolo di Drogheria Rebelot, tratto dall’opera di Marina Marinelli e Silvia Molinari.

Informazioni, programma completo e aggiornamenti su: www.reggionarra.it

Stella Bonfrisco