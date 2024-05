ReggioperReggio lo slogan scelto. Su facebook si parte dai 2.800 follower

Non poteva che essere #ReggioperReggio lo slogan più efficace per la campagna di elettorale di Alleanza Civica che gioca sul cognome della propria candidata, Giuliana Reggio. La formazione paga un po’ lo scotto di essersi presentata da poco in solitaria nella competizione, dopo il divorzio dal centrodestra e da Tarquini, col quale si era schierata inizialmente. Al momento la paladina dell’antiviolenza sulle donne – conosciuta per essere la madre di Jessica Filianti, vittima di un brutale femminicidio che scosse tutta la città nel 2006 – non ha una pagina social dedicata, almeno per il momento, ma può contare strategicamente su facebook sui quasi 2.800 follower guadagnati da Alleanza Civica nel corso di questo decennio di consiglio comunale, battuta da Cinzia Rubertelli e poi, negli ultimi due anni e mezzo, da Filippo Ferrarini che l’ha sostituita in Sala del Tricolore. Mentre è fresca la pagina instagram battezzata "reggioxreggio" con una quarantina di followers come partenza.