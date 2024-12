Regia, al puzzle mancano 3 tessere. Centrale, centrocampista e punta

Un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. A meno di un mese dall’inizio della sessione invernale del calciomercato – che aprirà ufficialmente il 2 gennaio e chiuderà il 3 febbraio a mezzanotte – la Reggiana ha iniziato le prime manovre per capire come rinforzare la rosa a disposizione di mister Viali.

Al momento non ci sono ancora nomi ‘caldi’ anche perché mancano ancora cinque partite prima della pausa e tante dinamiche possono ancora cambiare, ma gli identikit iniziano ad affiorare. Negli ultimi giorni il focus più intenso è rivolto al difensore centrale visto che l’infortunio di Rozzio sembra essere più serio del previsto. Il capitano, per il quale inizialmente era stata progettata una terapia conservativa, alla fine si è dovuto operare alla caviglia infortunata (quella sinistra) e i tempi di recupero si sono dilatati. Lo stopper infatti rischia di stare fuori fino a marzo inoltrato e al momento gli unici centrali ‘puri’ a disposizione di Viali sono Lucchesi e Meroni che, già adesso, è il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico. Sampirisi è infatti un bel jolly, ma dà il meglio di sé come laterale destro o al massimo braccetto, Fontanarosa fin qui ha deluso e comunque si alterna tra la corsia mancina e la difesa a tre (lato sinistro), ma non può fare lo ‘stopper’ mentre Nahounou non dà alcun tipo di garanzia in categoria.

In poche parole la coperta è già molto corta adesso e la prospettiva di affrontare almeno altri tre mesi senza Rozzio sta spingendo il ds Pizzimenti ad attente riflessioni. Anche a centrocampo è probabile che venga fatta (almeno…) un’operazione per avere un uomo ‘di corsa’ in più che abbia duttilità tattica.

Ultimo, ma non per importanza, il discorso dell’attaccante visto che Pettinari, Gondo e Vido fin qui hanno totalizzato appena cinque reti complessive. Nel mercato di gennaio raramente si trovano profili che ti fanno svoltare (l’ultimo che ci ricordiamo fu Dionisi all’Ascoli nel gennaio 2021), ma è innegabile che là davanti sia necessario alzare la qualità. Questo non tanto (o non solo…) per i nomi che vi abbiamo appena fatto, ma perché anche le seconde linee sono praticamente sparite dai radar (Maggio, dove sei?) oppure si sono confermate assolutamente improponibili a questo livello, come nel caso di Okwonkwo. Se poi ci fosse altro margine e soprattutto ‘budget’ andrebbe probabilmente rinforzata anche la fascia sinistra, visto che si è capito che Urso non convince l’attuale tecnico. Da qui all’apertura del mercato lo stesso Viali dovrà comunque produrre numeri ben diversi da quelli attuali per essere sicuro di restare al proprio posto.