Regia, Alicia Piazza contro tutti. Grafologa: "Firme di Mike falsificate"

"Le firme di Mike Piazza in due contratti furono contraffatte". È quanto ha sostenuto ieri in tribunale Daniela Gariboldi, grafologa forense nominata consulente dalla difesa di Alicia Richter, affidata agli avvocati Alessandro Simionato e Donatella Minutolo. L’ex modella e moglie dell’ex patron della Reggiana calcio è a processo con rito ordinario per diffamazione aggravata nei confronti di Stefano Compagni, ex presidente, e vice, della società sportiva tra il 2015 e il 2017.

Compagni ha querelato la donna chiedendo un risarcimento di 200mila euro attraverso l’avvocato Alessandro Carrara. Al vaglio del giudice Francesca Piergallini ci sono le dichiarazioni che Richter rese sui giornali nel 2018, quando parlò di "contratti con firme falsificate e situazioni poco chiare", nonché di calciatori e altro personale ingaggiato con costi troppo elevati e senza che il marito lo sapesse. Ascoltato come testimone in gennaio, Piazza aveva puntato il dito contro diversi ex suoi collaboratori, dicendosi "tradito da coloro a cui diedi fiducia e lasciato all’oscuro delle decisioni".

E aveva riferito che in due casi la sua firma fu falsificata. In un caso si trattava di un contratto con una società per costruire un centro sportivo, mai realizzato: "Compagni e Maurizio Franzone (allora amministratore delegato, ndr) vennero due volte, non fu mai fatto un progetto di costruzione ma solo un concept - aveva raccontato Piazza -. Poi scoprii una parcella di 80mila euro da un progettista... Compagni mi chiese anche di fare un campo sintetico da 650mila euro. Ma io volevo che la squadra avesse successo prima di mettere a posto altre cose: la situazione coi contratti e i bonus ci stava portando alla bancarotta". Piazza aveva poi disconosciuto anche la propria firma su un accordo preliminare tra i soci per l’acquisto della Reggiana. L’avvocato di parte civile Alessandro Carrara ieri ha incalzato la consulente chiedendole come avesse potuto fare la comparazione senza aver mai preso la firma da Piazza in persona; la grafologa ha risposto dicendo di aver utilizzato quelle da lui apposte su magliette e palle da baseball.

Carrara ha poi chiesto un’integrazione istruttoria, domandando di sentire altri due testimoni non in lista: il commercialista della Reggiana Davide Miari e Maurizio Franzone, richiesta accolta dal giudice solo per quest’ultimo che sarà sentito in giugno.

Alessandra Codeluppi