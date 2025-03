Regia, doppia’pettinata’ ai calciatori. Prima il patron, poi anche gli ultrà: "Basta: dovete mangiare l’erba!"

Ben due ’pettinate’ ieri mattina ai calciatori della Reggiana, che si sbracciano nel pantano dei bassifondi della classifica di Serie B. La prima, più soft, del presidente Romano Amadei, la seconda, durissima, da parte di circa cento ultrà delle Teste Quadre che ieri mattina si sono presentati in via Agosti all’allenamento dei granata.

Andiamo con ordine e partiamo dal patron. "Ho chiesto io a Romano di venire a parlare alla squadra - diceva ieri il vicepresidente Vittorio Cattani -: sia per il suo carisma, sia perché l’ultima volta che è venuto abbiamo battuto la Cremonese (8 dicembre, 0-2 allo ’Zini’, ndr). Mi attacco anche a queste cose pur di vedere la Reggiana vincere...".

E così Amadei, che sta soffrendo molto per la situazione di classifica, ieri si è palesato al ’Villa Granata Training Centre’ e ha guardato negli occhi la squadra: ha chiesto al gruppo più senso di responsabilità e di lottare al massimo per portare a casa la salvezza.

Tra discorso e saluti, il patron è rimasto in via Agosti un’oretta, fin verso le dieci. Da quel momento hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata le Teste Quadre, per un appuntamento concordato con il club granata. Dieci, venti, trenta... alla fine ne sono arrivate un centinaio. Hanno aspettato nel piazzale davanti a Villa Granata, fino a quando non ha imboccato via Mogadiscio la Ferrari di Carmelo Salerno. Il ’pres’ è sceso dall’auto, ha parlato con alcuni tifosi e, dopo qualche minuto, il gruppone, con lo stesso Salerno in testa, si è avviato di buon passo verso il campo principale. Nello spicchio di tappeto verde vicino agli spogliatoi, è avvenuto il faccia a faccia. C’erano tutti: calciatori, allenatori, dirigenti. Non è stato un confronto, ma un monologo di una decina di minuti da parte di uno dei ’capi’ delle Teste Quadre. Parole dai toni duri: "Adesso vi rimboccate le maniche, dovete mangiare l’erba, onorare la maglia come facciamo noi, sacrificandoci ogni domenica. A Cosenza eravamo in quaranta, abbiamo speso duecento euro a testa per venire a sostenervi e lavoriamo quasi tutti come operai... E voi avete giocato una partita di merda. Ora basta. Se ci sono dei problemi tra di voi, lasciateli da parte e date tutto in queste nove partite per raggiungere la salvezza. Il nostro supporto non mancherà mai, ma solo se voi in campo darete tutto. Tutto! Questa è la nostra maglia e rappresentate la nostra città: non dovete mai dimenticarvelo. Domani (oggi, ndr) dovete vincere, dovete battere la Sampdoria. Siamo stati chiari?".

Stop. Il gruppo granata ha ascoltato in silenzio, senza batter ciglio. E non erano previste repliche. Perché appena il monologo si è concluso è partito un applauso dei tifosi (rivolto a sè stessi e non alla squadra) e tutti gli ultrà hanno girato i tacchi e in silenzio sono tornati da dove erano venuti.

