Regia, doppio colpo: Vallarelli e Bertagnoli

Forze fresche nel motore granata. La Reggiana ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Vallarelli, centrocampista classe 2005 prelevato a titolo definitivo dall’Empoli. Il ragazzo – che Fracchiolla conosce bene avendolo già avuto al Giugliano la scorsa stagione – ha firmato un triennale. Si tratta di un buon prospetto, ma non di un elemento da cui pretendere (almeno inizialmente) chissà quali prestazioni. Sarà, di fatto, un cambio dei titolari.

Vanno riposte molte più aspettative, invece, su Massimo Bertagnoli. È lui, infatti, il primo acquisto di spessore della nuova Reggiana per quel che riguarda il mercato degli ‘Over’. Ieri è infatti arrivata la firma sul contratto: è tutto fatto per l’arrivo di questa mezzala classe ’99 in uscita dal Brescia. Sarà molto probabilmente uno dei titolari dell’undici di Dionigi e, pur essendo ancora giovane, ha già alle spalle 148 presenze in Serie B accumulate tra le ‘Rondinelle’ e il Chievo Verona. Tanta corsa, buona tecnica e qualche gol (8 con anche 3 assist in cadetteria), sarà lui uno degli stantuffi della mediana che con le partenze di Sersanti e Ignacchiti (oltre che di Kabashi) andrà ridisegnata.

Si attende poi solo l’annuncio per Bozzolan, esterno mancino a tutta fascia che Fracchiolla ha prelevato a titolo definitivo dal Milan. I rossoneri devono semplicemente risolvere le ultime pastoie burocratiche, ma si sono tenuti una percentuale sulla futura rivendita: segno inequivocabile di come anche il ‘Diavolo’ creda che possa avere margini di crescita importanti.

Ai dettagli anche l’altro cursore, in questo caso di destra, Filippo Missori. Il classe 2004 del Sassuolo sarà messo in competizione con un altro laterale più esperto che non è detto che sia Fiamozzi il cui rinnovo, dopo un periodo di riflessione, non sembra decollare. Serve un po’ di tempo, invece, per quei profili che sono controllati dal Palermo, ossia Aljosa Vasic e Giacomo Corona. Il centrocampista classe 2002 è corteggiato anche da Padova e Avellino, mentre l’attaccante classe 2004 (figlio d’arte, papà Giorgio è stato bomber di Catania, Messina, Catanzaro, tra le altre) dovrà fare almeno la prima parte del ritiro con mister Inzaghi che vuole vederlo da vicino. Se ‘SuperPippo’ darà il via libera, allora la Reggiana è pronta stringere per il corazziere che l’anno scorso in C col Pontedera ha messo a segno 11 gol e 6 assist in appena 2.039 minuti. Più complicato arrivare a Saric, conteso da Modena e Cesena. Gabriele Artistico, altro figlio d’arte su cui erano accesi i radar granata, è invece ormai ad un passo dallo Spezia.