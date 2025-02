Regia, la Carrarese in trasferta è Cenerentola

Per i tifosi superstiziosi, o per chi crede nel karma, nel destino o in chissà che cosa: tenetevi forte e toccate ferro; la Reggiana recentemente ha perso con avversarie che erano a digiuno da un po’, o che dovevano sfatare qualche tabù (vedi Salernitana, Sudtirol e Cittadella per dirne tre), e la Carrarese ha due dati, vedendo i numeri, che risaltano.

I toscani non hanno mai vinto due partite di fila, non dando mai continuità ai successi, e fuori casa sono la peggior squadra di tutta la Serie B con soli 6 punti raccolti. Bene: la Carrarese nell’ultimo turno ha battuto per 3-2 la Salernitana, e ora contro tutte le statistiche vorrà esultare per la seconda volta di fila e per di più fuori dalla Toscana, dove ha vinto una sola volta (a Frosinone per 1-0 il 5 ottobre).

E allora la Reggiana dovrà esorcizzare anche questa statistica. L’anima carrarese è l’argentino Schiavi, centrocampista goleador da 5 reti: è anche il più basso dei suoi (con Milanese), il più sostituito (13 volte come Zanon) e il più ammonito (6 volte, in compagnia di Giovane).

Quello che non manca mai? Imperiale, difensore mancino da 2250’ giocati, soltanto 90 in meno del granata Meroni, che rimane l’unico giocatore di movimento di tutta la B a non aver saltato neanche un secondo. In trasferta la Carrarese ha concesso 22 reti: l’esatto doppio di quelle subite nel proprio fortino. Ha segnato nel complesso un gol in meno della ‘Regia’ (25 a 24), e ne ha subiti tre in più (30 a 33), ma i granata hanno fatto 8 porte inviolate e i toscani ben 11.

William Viali continua a vedere in Vido l’arma principale per cambiare la gara in corso (addirittura 17 subentri dalla panchina), mentre Antonio Calabro inserisce sempre la punta Cerri (14 volte), che è anche il più alto dei suoi (ben 198 centimetri, più anche di Nahounou che si ferma a 193): domani, però, non potrà farlo, perché Cerri sarà squalificato (come Reinhart). Tra gli assenti nei toscani anche Stiven Shpendi (gemello di Cristian del Cesena): il giocatore che per "Transfermarkt" vale di più nella rosa della Carrarese (1,8 milioni) è infortunato.

A proposito delle finanze: secondo il noto portale l’organico granata vale 14 milioni, quello carrarese uno in più. Lo stesso non si direbbe negli ingaggi (aggiornati allo scorso ottobre): la spesa in casa granata di 7,5 milioni è superiore ai 5 dei toscani. Due realtà molto diverse: Reggio ha praticamente il triplo degli abitanti di Carrara. Dimensioni confermate sui social e allo stadio: in favore del colore granata il dato dei seguaci su Facebook (quasi il quadruplo della Carrarese) e su Instagram (il doppio). La media spettatori in casa: 9662 contro 3702 (dati da "Stadiapostcards"). Realtà completamente diverse: il campo, invece, ci dice che c’è equilibrio (0-0 all’andata).