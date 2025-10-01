Regia, la ripresa a ritmo di samba non basta. Con lo Spezia un pareggio che va stretto

REGGIANA 1 SPEZIA 1

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (1’st Girma), Reinhart (37’st Mendicino), Charlys (37’st Tavsan), Bozzolan (26’st Tripaldelli); Marras (45’st Lambourde), Portanova; Novakovich. A disp.: Saro, Vallarelli, Basili, Bertagnoli, Maisterra, Contè, Magnani. All.: Dionigi

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (44’st Comotto), Esposito, Kouda (21’st Cassata), Aurelio (44’st Beruatto); Soleri (21’st Di Serio), Lapadula (1’st Cistana). A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Artistico, Onofri, Lorenzelli, Vlahovic. All.: D’Angelo

Arbitro: Zanotti di Rimini (Bitonti e Grasso; IV ufficiale Turrini; Var Ghersini, Avar Cosso)

Reti: Lapadula (S) al 26’pt, Girma (R) al 15’st

Note: spettatori 8632, per un incasso lordo di 101.893,55 euro. Ammoniti Cistana, Portanova, Reinhart, Tavsan, Libutti e Girma. Espulso al 7’st Hristov (S) per fallo su chiara occasione da rete e al 46’st il diesse granata Fracchiolla per proteste. Angoli: 2-5. Recuperi: 1’pt e 5’st.

Nemmeno passando con un click da un film comico a un thriller si proverebbe un simile sbalzo di emozioni: la Reggiana riparte da un punto con lo Spezia che sta larghissimo se pensiamo al primo tempo pessimo, e strettissimo pensando alla ripresa con l’uomo in più, col palo di Charlys al 78’ che ancora trema.

Sono 6 i punti in sei gare: sabato, ore 19.30, si va a Cesena. Ieri per la prima volta Novakovich dal 1’. Gondo ha accusato un problema fisico nella rifinitura: non c’è preoccupazione. Prima convocazione per Magnani (0 minuti), e fuori sia Girma che Tavsan in favore di un Marras più avanzato.

Il primo tempo è un dominio dello Spezia. Solo per qualche minuto i ragazzi di Dionigi hanno provato a esplorare la sconosciuta metà campo ospite, ma senza far nulla. Lo Spezia viene premiato al 26’: Rover regala palla e sullo sviluppo è bravo (e libero…) Lapadula che in girata supera Motta, non troppo reattivo ma ostacolato da Bozzolan e da una deviazione. Nella ripresa fuori Rover e dentro Girma, con Marras che arretra.

Lo svizzero cambierà tutto, come quando s’invola verso la porta e Hristov lo tocca da dietro. Per l’arbitro è giallo, ma dopo la revisione al Var ecco il giusto rosso. Manca oltre mezz’ora e la Reggiana ha un uomo in più. Incredibile il calcio: completamente un’altra partita. Al 60’ il gol del pari: Novakovich, seppur macchinoso, appoggia per Girma che col sinistro fa 1-1. Comincia la ricerca del gol vittoria, con frenesia.

Al 73’ Charlys impegna Sarr, e dopo nemmeno 5’ gigante occasione ancora per il brasiliano: piattone dal limite, palo pieno, carambola sulla schiena di Sarr e palla che non entra. All’87’ Motta evita la clamorosa beffa parando una punizione di Esposito. La segnalazione del recupero fa infuriare (comprensibilmente) i granata: solo 5 minuti, e non accade nulla.