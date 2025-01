Regia, nel mirino la mezzala Kumi: "Sersanti? Si trova bene con noi"

Priorità a una mezzala (Kumi del Sassuolo nel mirino), Sersanti non si muove dalla Reggiana almeno fino a giugno, ma la rosa che Viali ha a disposizione va sfoltita. Questi, a grandi linee, i passaggi più importanti dell’intervista che il ds Pizzimenti ha rilasciato a margine della presentazione di Sosa: "Un ragazzo che ha già esordito in Serie A e in Mls – ha commentato il dirigente granata – e che penso ci darà una grande mano da qui alla fine del campionato", un ingresso che "è stato agevolato da Sartori, ds del Bologna".

Pizzimenti, a ogni entrata corrisponderà un’uscita?

"Abbiamo lavorato subito sulle necessità da colmare in difesa, ora siamo vigili per cercare di colmare alcune lacune senza stravolgere la squadra. Bisogna sfoltire perché da agosto il mister fa fatica ad allenare 28-29 giocatori".

Le prossime mosse in quali reparti saranno?

"Direi più una mezzala che un terzino sinistro, visto che lì sta facendo bene Libutti e la difesa è piuttosto solida. Potrebbe servirci in primis una mezzala, poi il mercato è lungo e vedremo se capiteranno delle occasioni giuste da cogliere".

Il budget messo a disposizione dalla società si avvicina al milione di euro?

"Posso dire che non mi hanno messo nessun veto. Mi stanno facendo lavorare per trovare il giocatore giusto, mantenendo equilibrio. È sempre importante far quadrare i conti, noi siamo una società tra le più solide in Italia e lavoreremo per continuare ad esserlo".

Cessioni illustri come quella di Sersanti sono da escludere?

"Mi sento di poter dire che i giocatori più rappresentativi rimarranno con la Reggiana, qui si trovano tutti bene. Su Sersanti ci sono stati rumor (sul Pisa, ndr) non lo nascondo, ma lui li ha rimandati al mittente perché qui si trova bene ed è un vanto che l’abbia fatto, per il club e la città".

È soddisfatto del suo bilancio da direttore sportivo fino a questo momento?

"Guardo sempre a quello che potevo fare meglio. Ricevere complimenti sui giovani fa piacere, però sicuramente si commettono degli errori e io ne ho fatti, ma è inevitabile".

Le maggior difficoltà nel suo primo anno da responsabile?

"Ho trovato delle difficoltà nell’essere tempestivo e veloce nel prendere le decisioni, altrimenti le dinamiche sono uguali a quelle che avevo prima".

Pareggio in inferiorità numerica contro il Bari.

"La nostra squadra ha cercato la vittoria con un atteggiamento importante che abbiamo già da qualche settimana e anche in inferiorità numerica sono state create molte occasioni, mentre non ne ricordo tante del Bari: meritavamo di vincere. Se riuscissimo a mantenere sempre questo atteggiamento potremmo divertirci o almeno raggiungere i risultati che ci aspettiamo’.