Regia, ora ci vogliono gli attributi: "Bastonata nei denti che ci servirà"

Dopo il disastro di Cosenza, la Reggiana è tornata in città ieri mattina con un volo diretto da Lamezia all’aeroporto di Bologna, poi ha svolto una seduta di scarico e domani pomeriggio si rimetterà al lavoro al ‘Villa Granata’ training center per preparare la sfida di domenica alle 15 contro la Sampdoria.

I granata devono leccarsi le ferite. E il ds Marcello Pizzimenti non nasconde la delusione. "Abbiamo regalato il primo tempo: difficile trovare le motivazioni di un approccio così sbagliato, forse è dovuto all’eccessiva apprensione per una partita che era delicata. Siamo tutti responsabili. Anche io. Siamo una squadra, e da oggi pure i giocatori devono prendersi le responsabilità", ha detto il diesse che ci ha messo la faccia nell’immediato post partita. "Non è questione di fisico, o aspetti tecnici e tattici – continua Pizzimenti nella sua analisi – Se avessimo sempre giocato male, vorrebbe dire non essere all’altezza, ma non è così: questa squadra ci ha fatto divertire, ha mostrato potenziale, e per questo non accetto prestazioni del genere. Dobbiamo capire i motivi e sterzare. Ci siamo affossati un po’ da soli, non chiudendo gare da chiudere e non esprimendoci con squadre come Carrarese e Cosenza come abbiamo fatto con altre più blasonate. D’ora in avanti non importa chi avremo di fronte: la priorità è ritrovarci".

Ancora più tranchant è Luca Cigarini che parla da veterano e leader dello spogliatoio. "C’è poco da salvare di questa prestazione: sta succedendo ciò che nessuno si augurava, ci siamo complicati la vita. Fino a poco fa il campionato era in linea con ciò che ci si aspettava, ma ora non va bene. Partite così puoi anche perderle, ma non in questa maniera. Dobbiamo farci un grande bagno di umiltà, e questa bastonata nei denti ci servirà". Tra i tifosi c’è preoccupazione. "Normale che sia così, lo siamo noi in primis. Nessuno di noi si aspettava una gara del genere, giocata… anzi, probabilmente non giocata. In momenti così dobbiamo stare in silenzio accettando le critiche", ha detto il Ciga che infine chiarisce un momento di tensione nel finale sotto il settore del centinaio di supporter granata che ha coinvolto Sampirisi, dispiaciuto per la reazione dei tifosi che hanno rifiutato la maglia che avrebbe voluto regalare loro. "Solo qualche scaramuccia, ma niente di grave", minimizza.

g.m.