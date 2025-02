Regia, peccato! A Frosinone pari e rimpianti. Sersanti illude, poi un’altra beffa nel finale

FROSINONE 1 REGGIANA 1

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara (35’st Partipilo); Koutsoupias, Bohinen (14’st Kone), Darboe (1’st Pecorino); Canotto (14’st Ghedjemis), Ambrosino, Kvernadze (25’st Begic). A disp.: Sorrentino, Vural, Lucioni, J.Oyono, Barcella, Cichella, Bracaglia. All.: Greco

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (22’st Fiamozzi), Libutti; Sersanti, Kabashi (35’st Reinhart), Ignacchiti; Vergara (43’st Marras), Girma (35’st Vido); Gondo (22’st Portanova). A disp.: Sposito, Sosa, Cigarini, Maggio, Urso, Kumi, Nahounou. All.: Guidetti (Viali squalificato)

Arbitro: Rapuano di Rimini (Cipriani e Fontani; IV ufficiale Iannello; Var Gariglio, Avar Paganessi)

Reti: Sersanti al 42’pt, Koutsoupias (F) al 47’st.

Note: spettatori 10.317 (321 da Reggio). Ammoniti: Libutti, Vergara, Kone, Reinhart e Ghedjemis. Angoli: 8-3. Recuperi: 1’ e 5’.

Balordi minuti di recupero. E "Balorda nostalgia" – come canta Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo – e tanti rimpianti. Così si può riassumere l’atroce beffa maturata ieri nella piccola bolgia del "Benito Stirpe" di Frosinone. Balordi, perché nel giro di poche settimane ancora una volta, in trasferta contro una diretta concorrente, la Reggiana perde punti proprio ad un soffio dal gong finale. Era successo a Salerno prendendo gol su rigore al 100’ e vedendo sfumare il pari. Ed è successo ieri in maniera ancora più severa, con una vittoria (sarebbe stata meritata), svanita al 92’.

La Reggiana ha il grosso rammarico di non aver chiuso la partita: nel primo tempo Sersanti, nel giorno del suo 23° compleanno, aveva sbloccato la gara al 42’ con un preciso piattone sotto al sette, dopo cross di Libutti e carambola della difesa ciociara. Il 4° gol del centrocampista (il terzo nelle ultime sette), che raggiunge con questo bottino Vido, Portanova e Vergara, migliori marcatori granata legittima un primo tempo positivo: al 28’ Vergara aveva mancato di testa (a lato su cross di Sampirisi) una grande occasione.

Mister Viali, squalificato, ha seguito la gara da un box a fianco della tribuna stampa. In panchina il vice Massimiliano Guidetti a dirigere il solito 4-3-2-1. Fuori Reinhart e Portanova (reduci dall’influenza), ma spazio alle certezze. Il primo tempo stava andando nella direzione giusta. Poi la ripresa, con diverse occasioni in ripartenza sfruttando lo sbilanciamento del Frosinone (che ha finito con cinque attaccanti) dopo i cambi. Bardi compie diverse parate, vero, ma spesso su tiri abbastanza centrali da fuori area. Due palle gol su tutte, per i granata: Gondo, liberato da Girma (che ha un’occasione più tardi, ma sparerà alto), tentenna a calciare, e sempre per il numero 11 quando al 57’ perde tempo di fronte a Cerofolini (dopo un’azione da "Joga Bonito" con tacco prima di Girma e poi di Vergara), non tirando incredibilmente in area piccola. Al 91’ Bardi para bene su Begic, ma sul corner successivo il colpo di testa decisivo di Koutsoupias. Alla fine tutti insoddisfatti: i ciociari che avevano come unico imperativo vincere e i granata coi 321 reggiani arrivati a sostegno in trasferta, per una vittoria che è sfumata dopo averla assaporata quasi del tutto. Si resta a +1 sui playout: sabato si torna in campo alle 15 al ‘Giglio’ contro la Carrarese.