Regia, si allunga la lista dei partenti. Valigia pronta anche per Szyminski

È arrivato il momento delle decisioni forti in casa Reggiana.

Lo ha annunciato Goretti nell’ultima conferenza stampa – "Resterà qui solo chi ha a cuore questa città e questa maglia" – e lo ha di fatto ribadito anche il presidente Salerno poche ore dopo, sottolineando come al direttore sportivo sia stata data la facoltà di iniziare subito a ingaggiare i giocatori, ancor prima di averne ‘smaltiti’ altri.

Un segnale forte, anzi fortissimo, di come si stiano provando a curare tutti i dettagli pur di fare il bene della Reggiana che, nelle ultime settimane, è apparsa in seria difficoltà. Una mossa che ha già preso corpo con l’ingaggio di Tobias Reinhart, centrocampista italo-argentino, che sarà tesserato il 2 gennaio, ma che intanto avrà tutto il tempo di ambientarsi e mettersi in condizione di poter dare una mano già il 13 gennaio, alla ripresa, nella trasferta a Pisa.

Come dicevamo però, contemporaneamente, si sta stilando anche una ‘lista’ di coloro che potranno essere lasciati andare senza troppi rimpianti perché – fino a questo momento – non hanno tenuto fede a quelle che erano le aspettative. Goretti ha lasciato al gruppo la possibilità di mettersi nelle migliori condizioni e Nesta ha fatto il resto, cercando di coinvolgere via via tutti gli elementi della rosa che però, per motivi anche diversi tra loro, hanno deluso. Il mercato, com’è noto, è sempre imprevedibile, ma salvo colpi di scena ci sono giocatori che hanno già la valigia in mano e che dovranno trovare un’altra sistemazione.

Parliamo di Marko Pajac, Da Riva e Pettinari che – dopo un discreto inizio e il memorabile salvataggio ‘di coscia’ a Parma – si è man mano eclissato. Qualche acciacco di troppo per il puntero romano, ma anche l’impressione che qualcosa – soprattutto a livello di ambientamento – non abbia funzionato. Assieme a loro potrebbe partire anche Eric Lanini, oramai costantemente ai margini delle rotazioni di Nesta, ma il nome ‘nuovo’ è quello di Przemyslaw Szyminski.

Il difensore polacco, arrivato in prestito dal Frosinone con cui aveva conquistato la Serie A ed esordito alla prima giornata, era arrivato in granata per fare ‘il titolare’, ma eccetto qualche discreta prova, ha spesso deluso. Impalpabile in più occasioni, gravemente insufficiente con Ternana, Cosenza e Lecco, lo stopper classe ’94 nell’ultima gara contro la Sampdoria si è poi reso protagonista di un episodio che ha fatto infuriare sia la dirigenza che il presidente Salerno che non ha esitato a definire la circostanza come ‘non professionale’.

Chiamato in causa da Nesta per sostituire un Marcandalli frastornato, il difensore si è presentato all’ingresso del campo con un anello al dito (pratica ovviamente vietata) e l’arbitro Fourneau ha dovuto ritardare la ripresa del gioco per permettere al polacco di ‘mettersi in regola’. Un siparietto che potrebbe sembrare di poco conto per alcuni, ma che invece tradisce un approccio troppo approssimativo alla causa granata.

Il tempo delle carezze e delle giustificazioni è finito, da gennaio sulla barca granata ci saranno solo elementi pronti a tutto pur di ottenere la salvezza.

"Gente che ha fame vera", per dirla alla Goretti. Impossibile dargli torto.