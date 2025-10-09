Regia, sospiro di sollievo per Motta

Poteva andare decisamente peggio. Ieri sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Motta. Il portiere granata era stato rimandato a casa dal ritiro della Nazionale italiana Under 21 per una ‘sospetta lesione agli adduttori’. La Reggiana ha ovviamente approfondito la situazione ed è emersa un’elongazione all’adduttore destro. Tradotto in termini pratici, il numero uno della squadra di Dionigi dovrà stare fermo circa 15-20 giorni. Questo significa che salterà sicuramente la partita con il Bari in scaletta sabato 18 ottobre, ma si spera possa già farcela per quella del 25 a Monza. Ovviamente non si correranno rischi e il ragazzo, che fin qui ha giocato tutte le partite stagionali da titolare sia in campionato che in Coppa Italia, avrà tutto il tempo necessario per riprendersi al meglio. Alle sue spalle, infatti, il ds Fracchiolla gli ha messo in maniera saggia a previdente due professionisti di buonissimo livello come Seculin e Saro. Gli indizi ci portano a dire che sarà probabilmente quest’ultimo a raccogliere il testimone di Motta, ma è una decisione che Dionigi potrà prendere in totale serenità.

Saro è arrivato in prestito dalla Cremonese nell’ultimo giorno di mercato, è un classe 2000 ed è certamente molto esplosivo e bravo coi piedi. Seculin ha invece dalla sua una maggiore esperienza e una struttura un po’ più imponente (190 cm contro i 187 del collega). Va poi annotato che se Motta dovesse metterci qualche giorno in più del previsto per guarire al meglio, subito dopo la trasferta a Monza è in programma il derby col Modena (il 28 ottobre alle 20,30) e in quel caso il prescelto avrà davvero una bella responsabilità (e Seculin, nel caso, sarebbe pure un ex…).

Proprio per il derby del ‘Secchia’ si dovrebbe rivedere (almeno in panchina) anche capitan Paolo Rozzio che sta guarendo dal problema al soleo accusato contro il Catanzaro, nella gara dello scorso 20 settembre. Per il capitano la data cerchiata sul calendario è infatti quella o, al più tardi, il primo novembre per la trasferta al ‘Partenio’ di Avellino.

L’infortunio muscolare di Quaranta è di entità un po’ più lieve, ma difficilmente il difensore mancino sarà già in campo contro il Bari alla ripresa dopo la sosta con le nazionali. Per lui è infatti più probabile un ritorno nella trasferta di Monza, per poi essere eventualmente già rodato per la sfida col Modena che è attualmente la capolista solitaria della Serie B e viaggia con il vento in poppa. La sfida coi ‘canarini’ è sempre molto accesa e sentita, ma questa volta potrebbe esserlo ancora di più…