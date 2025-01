Regia, Viali vuole sfoltire i ranghi. Tre granata con le valigie pronte

Il messaggio di Viali è stato chiaro: ‘Da febbraio in poi vorrei allenare quotidianamente ‘solo’ 22 giocatori’ ovvero gli undici ‘titolari’ e le rispettive riserve ‘ruolo su ruolo’ a cui va aggiunto il terzo portiere che porta il totale a 23.

Un concetto ribadito anche dal presidente Salerno e dal direttore sportivo Pizzimenti che adesso avrà il compito di sfoltire la rosa – in modo da tenere fede alle richieste del proprio mister e del club – e poi, solo in un secondo momento, potrà pensare ad accogliere eventualmente qualche altro giocatore; il ruolo di laterale sinistro e soprattutto quello di attaccante avranno la priorità su ogni altro discorso. Per questo motivo, da qui al 3 febbraio, si proveranno a cedere (almeno a titolo temporaneo) profili come quello di Oliver Urso, Giacomo Cavallini e Yannis Nahounou. Pizzimenti, a dire il vero, vedrebbe di buon occhio anche altre soluzioni che potrebbero riguardare anche Fiamozzi, Kabashi e Pettinari, ma nessuno dei tre in questo momento sembra intenzionato a lasciare Reggio.

Il terzino ex Empoli è stato sondato da diverse squadre di Serie C, tra cui il Vicenza, ma vuole aspettare una chiamata dalla Serie B, mentre il centrocampista e l’attaccante, entrambi in scadenza, molto probabilmente resteranno in città fino alla fine del campionato anche se il loro spazio potrebbe essere relativo (soprattutto per l’atleta albanese).

Ecco quindi che le operazioni in uscita dovrebbero riguardare i sopracitati, con Cavallini che piace al Carpi (Serie C), una categoria nella quale anche Urso ha tanti estimatori, anche se ha chiesto espressamente di restare in Serie B; in cadetteria si è fatto avanti con insistenza il Cittadella, ma la Reggiana preferirebbe evitare di cederlo (anche se solo in prestito) ad una diretta rivale nella corsa alla salvezza.

Solo qualche ‘pour parler’, invece, per il centrale francese Nahounou che potrebbe trovare qualche soluzione last minute in una serie minore, magari anche all’estero.

Tutte situazioni che potrebbero essere sbloccate nel giro di una decina di giorni, ma che al momento rallentano un po’ le trattative in entrata.

Il club granata ha messo a referto e ingaggiato due giocatori (Sosa e Kumi) nei ruoli che erano più scoperti, ma per le ‘rifiniture’ (virgolette più che mai necessarie, visto che un attaccante farebbe davvero comodo…) si arriverà probabilmente a ridosso degli ultimi giorni di calciomercato. Nel frattempo però la Reggiana dovrà restare compatta e cercare di macinare più punti possibili, senza farsi distrarre più di tanto da una sessione come quella di gennaio che di solito può dare una mano, ma difficilmente si dimostra risolutiva.