"Regia viva, gruppo solido: sono ottimista"

A mercato ampiamente archiviato e con due scomode sconfitte di fila sul groppone, ecco i pensieri del direttore sportivo granata Marcello Pizzimenti, che di certo non si scompone quando mancano ancora tre mesi al termine del campionato.

Direttore Pizzimenti: due sconfitte di fila hanno riavvicinato i playout… "Vero, ma io guardo le prestazioni. È normale che queste due gare perse non ci volevano, ma questa squadra è viva, ha energie, è un gruppo solido con uomini veri. Anche i giovani sono responsabili e maturi. Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno".

Due partite perse, non segnando reti. Questa difficoltà vi preoccupa? "Abbiamo raccolto molto meno di quanto prodotto. A Bolzano abbiamo creato parecchio, col Cesena fino al loro gol la prestazione c’è stata. È una squadra che ormai ha un’identità ben inculcata e si vede quel che vuole il mister. Credo siano episodi: speriamo di riuscire in futuro a guadagnare qualche cosa in più quando magari lo meriteremmo di meno".

Quindi non c’è l’allarme del gol. "La parola ‘preoccupazione’ non deve esistere nel nostro vocabolario. Se si sommano i gol di Vido, Gondo e Pettinari abbiamo quelli di una punta da doppia cifra, e gli esterni hanno segnato: credo ci siano stati episodi negativi, e dovremo spostarli dal negativo al positivo".

Ci si mette anche l’influenza… "Perdere così tanti giocatori nella stessa settimana è un evento imponderabile, non accade spesso. In ogni caso sono già rientrati ad allenarsi Stulac, Libutti, Kumi e Reinhart, e si è aggiunto anche Portanova, quindi rimane solo Marras. Dovrebbero essere a disposizione a Frosinone, chiaramente in base a come staranno".

Il mercato si è concluso da dieci giorni: volevate fare di più. "Sì, anche se non c’era da stravolgere nulla: abbiamo piena fiducia nei nostri ragazzi, che hanno un potenziale umano enorme, ed è l’aspetto più importante. Abbiamo inserito Sosa per l’infortunio di Rozzio, e Kumi per dare un’alternativa a centrocampo".

Cercavate un terzino sinistro e una punta. "Non è un segreto: era per dare un’alternativa di piede mancino come difensore esterno, e un attaccante vista l’uscita di Okwonkwo. Il mercato ha le sue dinamiche, servivano delle uscite in più".

È cambiata tanto la B col mercato? "Soprattutto ai piani di sotto c’è chi ha fatto moltissime operazioni. Però la mia esperienza mi dice che non sempre cambiare tanto è sinonimo di risultati positivi, dipende".

Cosa ne pensa degli episodi arbitrali? La Reggiana non è molto fortunata. "Il designatore Rocchi sta facendo incontri in merito alle dinamiche del Var, ma al di là di questo gli arbitri sono persone, che come tutte sbagliano. È capitato a tutte le squadre: forse noi siamo stati un po’ più sfortunati, ma succede".

Come procede il recupero di Rozzio? "Sta andando bene, a fine mese dovrebbe tornare a riatletizzarsi, e poi vediamo, non vorrei dare tempistiche sbagliate".

Lo scorso marzo arrivò proprio il suo rinnovo: è il momento di pensare ai contratti in scadenza? "Sì, e ripartiremo proprio da quello del capitano, che si è fatto male difendendo questi colori. Poi valuteremo caso per caso".

Domenica a Frosinone che gara si aspetta? "Al ritorno i punti valgono il doppio. Loro vorranno ridurre il gap, noi faremo di tutto per impedirlo. Sarà uno dei tanti scontri salvezza di questo lungo rush finale".