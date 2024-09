Regionali, Aguzzoli in Avs. Ma non sarà lui il capolista. Sinistra Italiana vuole Pugliese

di Daniele Petrone

Tiene ancora banco la possibile candidatura di Fabrizio Aguzzoli alle prossime Regionali, tra le fila di Avs, l’alleanza composta da Europa Verde e Sinistra Italiana. E proprio i due schieramenti stanno discutendo al loro interno per comporre al meglio la rosa reggiana dei sei candidati.

A meno di clamorosi ‘niet’ da parte del Pd – al quale non va giù il fatto di candidare un consigliere comunale d’opposizione a Reggio con Coalizione Civica – che potrebbe anche mettere in crisi sia la maggioranza sia un pezzettino di campo larghissimo attorno al candidato governatore Michele de Pascale, Aguzzoli farà parte della squadra. Ma essendo appunto un nome divisivo, Avs non vuole azzardarlo come capolista. Inoltre, ci sono equilibri da rispettare e dato che il medico-chirurgo è espressione in quota verde (con la regia di Duilio Cangiari), Sinistra Italiana vorrebbe imporre un nome più unitario in cima alla lista.

L’identikit proposto alla segreteria regionale è quello di Pasquale Pugliese, originario di Tropea, ma da anni vive e lavora a Reggio. Di formazione filosofica, si occupa di educazione, formazione e politiche giovanili. È stato segretario nazionale del Movimento Nonviolento fino al 2019. Un profilo che – seppur indipendente civico e senza alcuna tessera – potrebbe accontentare entrambe le compagini di Avs.

Il terzo e ultimo uomo in rosa sarà invece espressione di Possibile che già a Reggio in Sala del Tricolore ha Alessandro Miglioli. Mentre per quanto riguarda la rosa femminile, Europa Verde esprimerà un nome così come Sinistra Italiana. L’ultima a completare la lista sarà sempre pescata dal mondo civico.