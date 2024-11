Regionali, Ugolini in tour: "Lavoriamo per il futuro. Abbiamo bisogno di libertà"

Sicurezza, lotta al dissesto idrogelogico, politiche familiari per il ceto medio. Giovani e bambini al centro. Questi i temi chiave che Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, ha portato ieri mattina in piazza Prampolini, nella sua tappa reggiana al fianco dell’avvocato Giovanni Tarquini, candidato al Consiglio regionale, nell’ambito della campagna elettorale che sta per concludersi. Tra qualche giorno si vota (la chiamata alle urne è per domenica 17 e lunedì 18) e la Ugolini chiama tutti a raccolta: "Speriamo che i cittadini decidano di andare a votare e che esprimano un voto che dia un’alternativa al governo che c’è sempre stato in regione e anche in questo comune – le sue parole al Carlino –. Noi abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di sussidiarietà, di politiche familiari anche per il ceto medio, quel ceto medio che sta soffrendo quando nasce un figlio, quando c’è una persona con disabilità o un genitore anziano. Dobbiamo lavorare contro il dissesto idrogeologico e per la sicurezza. Nelle nostre città c’è poca sicurezza – incalza – e c’è un degrado che deve essere assolutamente contrastato. Noi lavoriamo per il futuro, per i giovani, per i bambini, per le mamme e i papà, e vogliamo che questa città, che oggi è così luminosa, splenda sempre di più".

E la Ugolini ieri ha incontrato i candidati reggiani al Consiglio regionale: Carla Bazzani, Maura Cabassi, Luciano Catellani, Gianandrea (detto Gianni) Degola, Tiziana Evangelista e Giovanni Tarquini della sua civica ‘Elena Ugolini Presidente’ (nella foto con lei scattata ieri manca Maura Cabassi). La Ugolini si è intrattenuta con cittadini, amici e simpatizzanti e ha tenuto a battesimo ‘Reggio Civica’, la neonata associazione dell’avvocato Tarquini, consigliere comunale, oltre che candidato alle prossime Regionali. "L’associazione Reggio Civica nasce dalle istanze di tantissime persone che, dopo averci sostenuto in occasione delle elezioni comunali dello scorso giugno, chiedono la costruzione di un progetto che possa offrire alla città, e non solo, una prospettiva di cambiamento – sottolinea Tarquini –. Si tratta di una associazione di carattere culturale e di impegno politico-sociale e rappresenta uno strumento aperto a tutti coloro che vogliono condividere quei valori liberali, moderati, europeisti e di ispirazione cattolica che sono stati il motore della mia candidatura a sindaco per tutto il centrodestra, che abbracciano e accolgono persone e professionalità che si muovono anche oltre quei confini o che sono stanchi e delusi delle logiche con cui si muovono gli attuali schieramenti partitici. Le tematiche, le attività e le finalità descritte nello statuto riguardano principalmente i bisogni dei cittadini e la vita della città che metteremo al centro della nostra azione, attraverso iniziative che auspichiamo possano attrarre sempre nuove e maggiori energie".

La giornata si è aperta con un incontro pubblico al Teatro Hotel Gemmi di Cadelbosco Sotto dove, davanti a una platea molto partecipata, ha esposto i principali temi del suo programma civico: dalle politiche per la famiglia al lavoro, dalla sanità alla cura del territorio, con attenzione particolare ai bisogni delle persone, delle famiglie fragili e di tutta la fascia del ceto medio a rischio povertà. Molti gli interventi e le domande da parte del pubblico in sala, di cui la candidata ha ascoltato le istanze e condiviso un piano di lavoro "che intendo portare avanti al di là dell’esito delle elezioni regionali", ha sottolineato Ugolini.