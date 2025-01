Regione, la carica ’rosa’. Arduini: "Focus giovani". Fornili: "Via le barriere"

Vivace seduta d’aula, la prima a gennaio dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con ben sei consiglieri reggiani: Elena Carletti, Andrea Costa, Anna Fornili e Laura Arduini (Partito Democratico), Paolo Burani (Allenza Verdi-Sinistra) e Alessandro Aragona (Fratelli d’Italia) unico del centrodestra. Inoltre l’ex sindaco di Reggio, Luca Vecchi, è ora capo di gabinetto del presidente De Pascale, Gianmaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive e, infine, Alessio Mammi votato consigliere ma confermato assessore all’agricoltura e all’agroalimentare da De Pascale.

Tanta emozione per la giovane Anna Fornili: "Le sfide attuali sono molte: l’emergenza climatica, la crisi demografica, il caro vita, le difficoltà abitative, soprattutto per giovani e famiglie che condizionano le scelte di vita, come quella di avere figli. Stare accanto alle famiglie significa attuare politiche audaci di sostegno alla genitorialità: viene proposta una nuova legge regionale per la natalità, parallelamente, è necessario rafforzare il welfare regionale, come l’universalizzazione dei servizi 0-6 anni. Dobbiamo poi stare accanto ai ragazzi nel percorso di crescita, ad esempio fornendo supporti psicologici gratuiti, rafforzando gli sportelli scolastici. I giovani sono la risorsa più preziosa per il nostro futuro e dobbiamo sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile, contrastando il lavoro povero e precario. La crisi abitativa non può diventare un ostacolo al lavoro e all’emancipazione di una generazione intera: proponiamo misure che facilitino l’accesso alla casa, laddove la finanziaria 2025 azzera nuovamente il fondo affitti e morosità incolpevole".

"Ci impegniamo - continua Fornili - a promuovere una cultura ‘senza barriere’ a livello regionale, partendo dall’esperienza reggiana di "Reggio Emilia città senza barriere", che veda nelle fragilità un elemento di arricchimento per tutta la società, che sostenga i caregiver. Tutti questi temi, trovano ancora più urgenza di attuazione nelle aree interne e nella nostra montagna". I lavori d’aula si sono aperti con la nomina della nuova Consigliera regionale Laura Arduini, dopo le dimissioni del consigliere Alessio Mammi nominato assessore dal presidente Michele De Pascale.

"Sono profondamente emozionata - dichiara la neo-consigliera regionale Laura Arduini - e grata. Il risultato raggiunto non è merito mio, ma di tutte le persone che hanno creduto in una campagna elettorale collettiva, dal basso, basata sull’ascolto vero della comunità. Sono inoltre orgogliosa di rappresentare Rubiera, che per la prima volta nella sua storia ha una consigliera regionale. La sanità e le condizioni del personale sono la nostra priorità, anche alla luce della recente aggressione avvenuta a Scandiano. Vogliamo poi portare in Regione le istanze della nostra generazione: per questo mi concentrerò sulla proposta dello psicologo di base, per rispondere all’emergenza salute mentale che ha colpito soprattutto noi giovani, il diritto alla casa e la lotta alla crisi climatica".