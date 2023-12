Registrazione fatture e ordini clienti

AMMINISTRATIVO/A CON ESPERIENZA – rif 17180 FORNITURE E STAMPE SOC.COOP.VA ricerca impiegato/a amministrativo/a con esperienza per registrazione fatture di acquisto, emissione fatture vendite, registrazione incassi, emissione ordini clienti. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. È preferibile il diploma nel settore amministrativo, conoscenze informatiche di base, essere automuniti/e. Si valutano anche candidati/e neodiplomati/e in età di apprendistato. Luogo di lavora: Casalgrande (RE). Contratto t. determinato. Invia candidatura a mail aziendale: franco@forniturecalcio.it Scadenza: 29/12/2023.