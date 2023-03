Registro bigenitorialità ’anti litigi’: il Comune boccia la mozione

Una residenza, due domicili. È in sintesi l’obiettivo del cosiddetto ’registro della bigenitoralità’ o ’anti litigi’ tra genitori separati nell’interesse dei figli minori. In pratica, nel Comune che lo adotta istituendolo presso l’ufficio dell’anagrafe (in Italia sono oltre 100) nel registro vengono indicati per ciascun minore gli indirizzi sia del padre che della madre, a prescindere dalla residenza effettiva del bambino. In questo modo il genitore che non vive più a casa con il figlio sarà comunque messo al corrente delle comunicazioni importanti che lo riguardano (come quelle scolastiche) e il minore potrà avere un rapporto costante con entrambi i genitori. Il Comune di Reggio Emilia però, non adotterà per il momento lo strumento. In sala del Tricolore è stata infatti bocciata ieri sera dal Consiglio comunale la mozione proposta da Coalizione civica, che ha chiamato ad illustrarla Marino Maglietta (foto), giurista e docente all’università di Firenze, ideatore dell’affidamento condiviso. Il registro, secondo l’amministrazione reggiana affronta infatti un "tema vero", dice l’assessore alle Pari opportunità Annalisa Rabitti, ma "non è lo strumento giusto". Diversi interventi della maggioranza hanno in particolare evidenziato criticità tecniche, scaturite dal confronto con associazioni come la ’Casa delle donne’ e il garante provinciale per l’infanzia. Una, più volte sottolineata, riguarda il tema della privacy dei minori, che potrebbe essere violata. Altro aspetto controverso riguarda poi il fatto che l’iscrizione nel registro comunale può essere richiesta anche da un singolo genitore. E questo, evidenzia il capogruppo del Pd Gianluca Cantergiani, "temo che nelle situazioni critiche possa alimentare il conflitto tra i genitori, piuttosto che spegnere il fuoco". Altri problemi evidenziati, riguardano infine i casi "limite" in cui decade la responsabilità genitoriale e il minore è dato in affidamento o sorge un conflitto legale tra i genitori dopo l’iscrizione del figlio al registro. Situazioni queste, che non vengono comunicate all’anagrafe che rimarrebbe quindi all’oscuro di "un pezzo della storia". Se Maglietta insiste che sono difficoltà sormontabili e ricorda che il registro è nato a Firenze su sentenza di un giudice minorile, il capogruppo dem Cantergiani snocciola i dati sulle pochissime adesioni nelle città che lo hanno istituito. In dissenso dal suo gruppo, il Pd, ha votato il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori. Alla fine però niente da fare: 16 voti contrari (Pd, +Europa, Europa Verde, Reggio E’) e 12 favorevoli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, M5S, Coalizione Civica, Alleanza Civica e Iori).