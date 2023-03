Registro della bigenitorialità "Esiste altrove e funziona"

di Stella Bonfrisco

Il Comune di Reggio ha bocciato, lo scorso lunedì, la mozione sul registro della bigenitorialità e del doppio domicilio. L’intera maggioranza (a esclusione del presidente del consiglio comunale, Matteo Iori) ha dato parere contrario, mentre l’opposizione si è dimostrata favorevole. Opposizione che aveva chiesto l’intervento, in Sala del Tricolore, di Marino Maglietta: giurista e docente all’Università di Firenze e presidente dell’associazione nazionale Crescere Insieme, ideatore del registro della bigenitorialità nell’affidamento condiviso dei figli. Marino Maglietta sarà nuovamente a Reggio il prossimo 5 maggio, per partecipare a un convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, a Unimore.

Professor Maglietta, che cosa vuol dire sostenere, e per contro avversare il registro della bigenitorialità?

"Il senso della proposta del registro può essere visto concretamente nell’idea che un figlio deve sentirsi a casa sua sia quando è dal padre che quando si trova dalla madre. E il modo più semplice e diretto di rammentarlo è stabilire la doppia domiciliazione dei figli, pur nella unicità della residenza anagrafica. E la necessità di sottolinearlo nasce dalla consuetudine dei tribunali di creare a dispetto dell’affidamento condiviso una discriminazione tra i genitori, inventando l’anticostituzionale figura del genitore prevalente, tipicamente la madre, accanto al quale si colloca un genitore a cui è riconosciuto solo il diritto di visita, per giunta facoltativo, legittimando la latitanza dei molti ‘padri assenti’".

Chi è a pagare maggiormente i costi di una situazione non correttamente regolamentata?

"L’applicazione attuale dell’affidamento condiviso va direttamente a danno dei figli perché, d’altra parte, la discriminazione nei diritti e doveri dei genitori ne accende o ne incrementa lo scontro, che è la principale causa della loro sofferenza. Allo stesso tempo riversando sulle madri ogni responsabilità e sacrificio nella cura dei figli le priva del diritto alle pari opportunità e le danneggia pesantemente nel lavoro e nella vita privata, approfondendo il gender gap".

Lunedì, in consiglio comunale le ha posto diverse obiezioni...

"Sostenere che aumenterebbe la conflittualità nel momento in cui un genitore si accorge che l’altro ha effettuato l’iscrizione senza chiedergli il permesso equivale a dire che per fare il proprio dovere, come previsto dalla legge, si deve chiedere il permesso ad altri. È come se al semaforo non si potesse passare direttamente quando scatta il verde ma ci si dovesse accertare che altri soggetti siano d’accordo. Il registro della bigenitorialità, contenuto essenziale dell’affidamento condiviso, è una sorta di semaforo. Chi la reclama non deve chiedere il permesso a nessuno. Caso mai, il genitore che si oppone desta non pochi motivi di perplessità. Sostenere la doppia domiciliazione prevista dal registro rappresenta, quindi, una forte sollecitazione nei confronti del sistema legale affinché i genitori i affidamento condiviso siano investiti pariteticamente delle stesse responsabilità e chiamati ad affrontare i medesimi sacrifici. Il registro già esiste in molte città italiane e funziona".