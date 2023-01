Regnano è in lutto per la scomparsa della storica fornaia Bema Luisa Algeri

Regnano è in lutto per la morte, all’età di 81 anni, dell’ex fornaia Bema Luisa Algeri in Notari (nella foto). Era la madre degli attuali titolari del noto forno della frazione vianese. Bema Luisa era originaria di Rondinara e da molti anni lottava con problemi di salute. La pensionata si è spenta lunedì nella sua abitazione in via Salone, situata sopra al forno. L’81enne era conosciuta a Regnano e non solo. Nel passato aveva a lungo gestito, assieme al marito Giovanni Notari, il forno occupandosi principalmente della preparazione del pane e anche di altri prodotti. Era inoltre impegnata per la vendita nel negozio di Regnano, punto di riferimento ancora oggi per tante persone e frequentato ogni giorno da numerosi clienti.

Bema Luisa Algeri ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro di commerciante svolto sempre con passione e impegno.

"Mamma era sempre disponibile con tutti – ricorda il figlio Federico – e ha operato fino a una quindicina di anni fa nel forno. Era molto legata al suo lavoro". L’attività ora è gestita dai figli Mauro e Federico assieme alla nuora Francesca. Profondo dolore ha suscitato a Regnano la notizia della scomparsa dell’ex fornaia. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di Regnano. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, è stata successivamente accompagnata nell’ara crematoria del cimitero di San Cataldo di Modena. L’81enne lascia il marito Giovanni, i figli Mauro e Federico, la nuora Francesca, i nipoti Arianna, Filippo e Sara, i fratelli, le sorelle e gli altri parenti. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai famigliari che hanno ringraziato le signore Lia e Lucia per le cure prestate a Bema Luisa.

Matteo Barca