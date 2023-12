Regno di ubriachi e spacciatori: "Parco del Popolo off limits. Un’enorme piazza per la droga"

"Bivacchi, risse fra tossici, spacciatori… quando fa freddo la situazione un po’ migliora, ma l’estate si ritrovano tutti qua. Avere più controlli sicuramente servirebbe ma la verità è che si sposterebbero in un altro quartiere, e saremmo punto e capo".

Le voci dei commercianti e dei residenti della zona Teatri restano obiettive.

La regalità e la storia di questi luoghi purtroppo, e troppo spesso, vengono oscurate da frequentazioni discutibili, che stazionano in particolare nell’ultimo tratto di via Nobili e all’inizio di via Secchi.

Una lettera arrivata alla nostra redazione di recente citava l’episodio di piazza Fontanesi, dove un gruppo di giovani di origine straniera tra fuochi d’artificio e bottiglie di birra lanciate ovunque (piene) ha fatto, come si suol dire, un quarantotto: una sorta di presa di possesso di una piazza tranquilla, dove in genere regna solo la movida.

La stessa cosa, diceva la lettera di una residente, succede in zona Teatri puntualmente, soprattutto quando fa più caldo.

"A noi non hanno mai dato fastidio – riferisce Daniela Incoronato, del salone Style3 (via Secchi) – di sicuro però non è un bel vedere. Siamo anche age-volati dal fatto di chiudere alle 18, quello sì, perché dopo la situazione diventa già più pesante".

Di recente, è capitato che dovesse rientrare al salone dopo le dieci di sera: "In piazza c’era un giro di spaccio che non le dico – continua – e trovo assurdo che non ci siano controlli. Anche perché per i grandi eventi, penso per esempio alla Festa del Tricolore, qui non si vede più nessuno: vuol dire che se si vuole, si può fare. Io sono una donna adulta, ma se fossi una ragazzina di 14 anni avrei paura a passare di qua la sera".

Quanto alla vendita di alcolici anche in tarda serata, per cui il Comune in passato aveva appli-cato delle ordinanze che ne impedissero la vendita dopo una certa ora, "non servivano a nulla – dice Incoronato – compravano al supermercato più in là e tornavano qui a bere".

A questo si aggiunge "un gruppo di persone senza fissa dimora, che la mattina viene portato con un pulmino qui in via Nobili – dice una residente, che preferisce rimanere anonima –. Si spostano tutto il giorno tra il Chierici e i portici del Valli, bevono e fumano; d’estate quando il pulmino torna a prenderli c’è chi rimane al parco del Popolo e dorme sul Monumento ai Concordi".

"Una volta è piovuto e ci abbiamo trovato sopra delle coperte stese ad asciugare, il che dice molto sulla consapevolezza di queste persone".

"Ma la colpa non è solo loro – prosegue – è anche di chi non li gestisce adeguatamente. Parco del Popolo in sé, poi, è un’enorme piazza di spaccio. Chi porta lì il cane vede scambi continui così, in tranquillità e senza pudore. Per non parlare del fatto che è sempre sporco e pieno di rifiuti".

Il servizio di pulizia appaltato dal Comune alle cooperative, dice la signora, lascia molto a desiderare: "Spesso gli operatori non scendono nemmeno dal loro mezzo e se lo fanno è solo per svuotare il cestino. Se ci sono rifiuti solo qualche metro più in là, non li raccolgono".

E aggiunge un particolare, che dà l’idea di come la gente perbene fatichi a rassegnarsi all’incuria e al degrado, non voglia rassegnarsi ad uscire di casa e a trovare sporco e spazzatura in abbandono: "Una signora che vive qui vicino tutte le mattine scende e con i guanti si mette a raccogliere bottiglie e tappi, ma è come una goccia nell’oceano se chi deve occuparsi del parco non controlla il servizio".