"Regole Figc surreali sugli stranieri"

Interviene duramente la Cisl Emilia Centrale in merito alla nuova normativa della Figc che richiede una nuova documentazione particolare per ragazzi extracomunitari dai 10 anni in su. Fino al 22 settembre fa c’era lo “Ius soli sportivo” che sanava l’assenza di leggi in materia. Emblematico, a Reggio Emilia, il caso della società di via Adua Progetto Aurora, che ha oltre la metà dei giovani figli di genitori di origine africana e che ora, per la Figc, richiede una documentazione aggiuntiva per il cui rilascio occorrono circa due mesi. "Ancora una volta assistiamo a applicazioni di norme surreali per altro comunicate a dieci giorni dall’avvio del campionato – afferma Domenico Chiatto segretario generale aggiunto della Cisl Emilia Centrale, con delega alle politiche per l’immigrazione –; per di più questo avviene in un ambito sportivo ludico dove, almeno nel gioco, i bambini mai dovrebbero sentirsi discriminati per origine della propria famiglia".