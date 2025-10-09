"Regole Imu da cambiare"

"Esenzione Imu dal 2026 per le attività associative senza fine di lucro - come quelle di BasketVolley asd e Teatro L’Attesa - che si svolgono in immobili della parrocchia di Sant’Eulalia". La richiesta della chiesa è stata accolta dal sindaco Marcello Moretti con una dichiarazione pubblica; il dottor Gian Pietro Menozzi, economo generale della Diocesi, invita allora in modo molto pragmatico la giunta ed il consiglio comunale a modificare o integrare il Regolamento comunale sull’imposta tramite una delibera consiliare entro il 31 dicembre. "Circa il futuro - rimarca Menozzi -, l’approccio di Parrocchia e di Diocesi è, ed è sempre stato, estremamente pragmatico, poco incline alla dilazione decisoria. Non c’è bisogno di tavoli tecnici, interlocuzioni, approfondimenti e/o rinvii: esiste uno strumento normativo, che la legge istituisce, prevede e suggerisce: il Regolamento". L’Economo si dice anche certo che la proposta "incontrerebbe il favore, non solo della maggioranza consiliare, ma anche di tutta la comunità santilariese". Intanto dai banchi dell’opposizione Alternativa Civica ha presentato in Municipio una richiesta formale di Accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione sul caso Imu e anticipa un’interpellanza al sindaco affinché relazioni pubblicamente in Consiglio: "Come gruppo non possiamo oggi assumere una posizione compiuta sulla questione, poiché in questi anni il sindaco ha gestito la vicenda in modo opaco e non condiviso, senza mai coinvolgere il Consiglio, i capigruppo o le Commissioni consiliari. Scelta che ha impedito a tutti i rappresentanti dei cittadini di conoscere a fondo gli atti, le motivazioni e le possibili soluzioni". La richiesta della minoranza potrebbe finalmente chiarire quali pareri di studi legali ed esperti la giunta Moretti abbia acquisito per decidere di ricorrere in Cassazione contro la sentenza favorevole alla Parrocchia, relativa al controverso debito Imu da 60mila euro per il periodo 2013-15. La giurisprudenza in materia è infatti molto oscillante.

La controversia sull’Imu infatti riguarda sia le soluzioni per il futuro, che le annate fiscali passate (compresi gli anni 2020-25, per ora rimasti fuori dalla discussione pubblica, in cui ci sono in ballo altri 60mila euro). "Fin dall’inizio la Parrocchia, e la Diocesi quale ente vigilante - spiega Menozzi -, hanno supportato un approccio conciliativo e distintivo tra i periodi oggetto di accertamento, effettivi e potenziali, e il nuovo corso (auspicabile) dal 2026. Prova ne è il verbale della riunione di Curia del 2 settembre, redatto, trasmesso e mai contestato dal Comune". E sul ricorso in Cassazione? "Non è compito di Parrocchia e/o Diocesi sindacare le scelte del Comune, ma risulterebbe utile e costruttivo essere a conoscenza delle ragioni e dei pareri"

Francesca Chilloni