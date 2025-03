Reliquia di Rolando Rivi . Consegnata dalla Curia alla parrocchia di Monchio

Il parroco di Palagano, Boccassuolo e Costrignano don Tomasz Franczac ha chiesto e ottenuto all’arcivescovo di Reggio Emilia la reliquia di primo grado del Beato Rolando Rivi (un pezzetto di osso) da collocare nella chiesa della frazione di Monchio.

La richiesta del prelato giunge a seguito del furto della lapide, nel bosco delle Piane a Monchio, dove il quattordicenne seminarista di San Valentino di Castellarano fu ucciso dai partigiani comunisti, dopo tre giorni di percosse con due colpi di pistola alla tempia e al cuore.

Sul furto della pietra sepolcrale scoperto da una parrocchiana e denunciato alle forze dell’ordine, indagano i carabinieri.

"Come segno di riparazione, protezione e intercessione del beato Rolando Rivi ho fatto – rivela don Tomek – una richiesta all’arcivescovo di Reggio Giacomo Morandi per avere le reliquie da conservare nella chiesa parrocchiale di Monchio. Questo darà ai fedeli la possibilità di chiedere le grazie necessarie per la vita".

Sperava che tutto avvenisse prima del 13 aprile, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte.

"Ho fatto anche la richiesta, al proprietario del boschetto, per non dimenticare la memoria del fatto avvenuto in quel luogo di poter collocare una nuova lapide. Noi comunque continuiamo a commemorare Rolando e, il 13 aprile alle 16, lo celebreremo in chiesa alla presenza dell’arcivescovo di Modena Erio Castellucci".

"Avevo scoperto la sparizione della lapide commemorativa di Rolando Rivi ad agosto – racconta il proprietario del boschetto dove fu ucciso il seminarista –. Non ho idea di chi possa essere stato.

La lapide fu posizionata nel 1955 e, allora, volevano posizionarla sul ciglio della strada provinciale. Sono stato ascoltato dai carabinieri a cui ho fornito le foto del basamento, fotografato in agosto, privo della lapide".

