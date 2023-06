Morto giocando a calcetto a Reggio Emilia, il medico: "Renderei obbligatoria una prova sotto sforzo"

Reggio Emilia, 13 giugno 2023 – La morte di Giancarlo Garuti riporta alla ribalta il tema dei controlli medici per gli sportivi amatoriali o, ancora di più, quelli che alla domenica si ritrovano per fare una ‘partitella’ tra amici. Un tema che periodicamente torna a galla in presenza di tragedie come quella che ha colpito il 61enne, deceduto domenica mattina dopo un arresto cardiaco avvenuto sul campo di Cella (la morte è poi avvenuta all’Ospedale Maggiore di Parma): "Se parliamo di morte improvvisa da sport, che questa avvenga a San Siro o su un campo parrocchiale o di periferia non fa alcuna differenza. Anzi, se proprio devo, le probabilità sono più alte che un evento improvviso avvenga su un campo di periferia che nel mondo del professionismo, proprio perché a quel livello i controlli sono stringenti".

Chi parla è il dottor Gianni Zobbi, cardiologo e medico dello sport, direttore del centro provinciale di medicina dello sport e prevenzione cardiovascolare.

Dottor Zobbi, tragedie come quella avvenuta domenica a Cella, sono evitabili?

"Difficile da capire, perché ovviamente bisognerebbe avere sotto mano il quadro clinico di questa persona. Diciamo che l’80% delle morti improvvise dello sport avviene con ‘eventi’ coronarici, prevalentemente ischemici, al di sopra dei 35 anni".

Quindi, che sia una partita organizzata di una qualsivoglia lega o la partitella tra amici, una prova sotto sforzo per verificare le proprie condizioni fisiche è sempre consigliabile?

"Sì. Assolutamente. Noi per lo meno la consigliamo. Parlo in generale. Il tema non è lo sport, il tema è l’età. Sopra quel limite di cui stiamo parlando, noi consigliamo caldamente, come minimo, la prova sotto sforzo. La ragione è semplice…"

Quale ragione?

"Da quella prova sotto sforzo, fatta in modo guidato dallo specialista in medicina sportiva, è possibile rilevare anomalie che potranno essere poi indagate in modo approfondito con esami specifici successivi e ulteriori".

Quindi lei la renderebbe obbligatoria anche per le ‘partite della domenica’?

"Personalmente sarei favorevole, soprattutto sopra i 35 anni. Poi è chiaro che in generale, questo tipo di eventi ha un’incidenza bassissima nel contesto delle morti per arresto cardiaco, ma, al di là di tutto ciò, la prevenzione è determinante".

...che sarebbe il ruolo della Medicina dello Sport, è così?

"Esattamente. Con l’abolizione della Medicina Militare e di quella scolastica, la Medicina dello Sport è l’unica rimasta attiva in Italia. E, lo voglio dire chiaramente, la mia missione di medico dello sport non è quella di firmare 10mila certificati di idoneità all’anno. La mia missione è quella di scovare quei casi, e ce ne sono, di malattie cardiache mortali, e salvare la vita di quelle persone, che potrebbero essere, per lo più, dei giovani. Che, è vero, non diventeranno degli atleti professionisti, ma che, comunque, potranno vivere una vita normale, e, si spera, di soddisfazioni".