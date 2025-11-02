"Rendiamo i trasporti più inclusivi ed efficaci"

"Devo fare una segnalazione di inefficienza per quanto riguarda il comune di Rubiera, riguardo l’ottimizzazione dei servizi di trasporto scolastico e inclusione:". A denunciare il problema è Roberto Vassallo, presidente di Aut Aut di Reggio. L’associazione reggiana, impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, segnala "una situazione che riteniamo importante affrontare con urgenza e spirito costruttivo – dice Vassallo –. Nel comune di Rubiera ogni mattina è possibile vedere un pullman scolastico in sosta per circa quattro ore consecutive, con autista a bordo, in attesa del turno di rientro. Pur consapevoli del rispetto dei contratti di lavoro e della professionalità degli operatori, riteniamo che tale situazione rappresenti una mancata ottimizzazione delle risorse pubbliche in un contesto in cui molte famiglie con figli con disabilità vivono gravi difficoltà nel reperire servizi di trasporto adeguati; Seta e i Comuni segnalano carenze di autisti".

Per Vassallo inoltre il trasporto inclusivo risulta "spesso insufficiente o in ritardo rispetto ai bisogni reali del territorio. E’ difficile per le famiglie accettare che, mentre i cittadini affrontano sacrifici quotidiani e i bilanci pubblici vengono dichiarati in sofferenza, i mezzi e il personale rimangono inutilizzati per ore. La nostra richiesta non è di violare contratti o sfruttare lavoratori, ma di avviare un confronto istituzionale affinché queste ore ‘morte’ possano essere trasformate in servizio utile alla comunità con particolare attenzione ai bambini e ragazzi con disabilità". Aut Aut chiede quindi ufficialmente l’apertura di un tavolo di lavoro tra Comune, Seta, sindacati e associazioni per trovare delle soluzioni "concrete e sostenibili nel rispetto di tutti: utenti, famiglie e lavoratori. Come sempre il nostro obiettivo è uno solo: costruire un sistema di trasporto più equo, inclusivo ed efficiente per il bene dei cittadini più fragili". Vassallo sostiene che ogni "ora persa è un’opportunità negata. Mentre un pullman resta fermo per quattro ore, un bambino con disabilità aspetta ancora un passaggio per andare a fare terapia". Roberto Vassallo già nei giorni scorsi aveva sollecitato una richiesta di verifica e coordinamento tra uffici per ottimizzare i trasporti scolastici e per persone con disabilità.

Matteo Barca