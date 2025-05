Rendiconto 2024: avanzano 416mila euro. Blindati 190mila euro per redigere il Pug

Approvati all’unanimità dal consiglio comunale il regolamento sulla videosorveglianza e una mozione di sostegno ai piccoli produttori di vino Igp dell’Emilia davanti al nuovo sistema di etichettatura con obbligo di contrassegno. In discussione anche rendiconto di gestione 2024 (approvato con i soli voti della maggioranza). Dalla gestione è risultato un avanzo libero di 416mila euro; il recupero delle imposte arretrate ha consentito la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nelle spese vincolate sono stati inseriti 190mila euro per la redazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale), e la quota a carico del Comune per l’intervento di riqualificazione della stazione di Piazzola. Si tratta di 210mila euro, che si sommano ad un finanziamento regionale di 790mila euro. Due i mutui accesi: uno per l’acquisto di un furgone cassonato (62mila euro), il secondo per cofinanziare l’istallazione di videocamere di sorveglianza (96mila euro).

f.c.