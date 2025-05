Rendiconto ricco: 718mila euro subito disponibili: "Pronti ad affrontare i nostri obiettivi di mandato"

Circa 718mila euro di risorse subito disponibili. Emerge dal consuntivo di bilancio 2024 presentato il 29 aprile in consiglio comunale. "Il rendiconto ci consegna una disponibilità pari a circa 580mila euro, di cui 543mila di parte corrente, ai quali vanno aggiunti 140mila di avanzo già applicato al bilancio 2025", spiega il sindaco Marcello Moretti (foto): "Ci permetteranno, insieme all’accensione di un mutuo di circa 250mila euro, di affrontare subito alcuni obiettivi di mandato oltre ad alcuni temi emersi nel dibattito in Consiglio". E aggiunge: "Spiace che l’opposizione non colga sforzi che vanno incontro anche a sue richieste".

Tra le opere: manutenzione delle strade (mezzo milione), miglioramenti sismici sulla scuola Girotondo e sulla palestra della Calvino di Calerno; interventi sulla Farmacia; copertura dell’incremento delle utenze nel 2025 (80mila euro); nascita della Comunità energetica (25mila); noleggio di telecamere contro l’abbandono dei rifiuti (18mila); illuminazione a Led del campo A di Calerno (20mila); cura del verde e dei cimiteri (28mila); restituzione di oneri di urbanizzazione (22mila). Sono inoltre stati recuperati 400mila euro di Imu 2024 arretrata. Moretti precisa che la Provincia "ci riconosce 280mila euro di cofinanziamento per la sicurezza stradale, che andranno a migliorare la viabilità della Sp 111 a Calerno".

"È un po’ paradossale che l’opposizione chieda di occuparsi degli edifici scolastici e della manutenzione e poi voti contro un rendiconto che mette a disposizione le risorse anche in questa direzione – sottolinea la capogruppo di Sant’Ilario Futura Cecilia Bosio –. Ci saremmo aspettati almeno un segnale di collaborazione".

f.c.