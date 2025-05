Rendiconto: un avanzo di 3 milioni

Un avanzo monstre di oltre 3 milioni 400mila euro che, al netto delle quote accantonate e vincolate, ha generato un avanzo libero di 775mila euro che sarà utilizzato dal Comune, ad esempio, "per il finanziamento di nuove opere pubbliche oppure eventuali stanziamenti ulteriori su quelle in corso, per sostenere spese correnti straordinarie o impreviste". È emerso dalla presentazione del Rendiconto di gestione 2024 dell’ente. Nell’avanzo vincolato sono ricompresi stanziamenti per due importanti progetti: Parchi sicuri (25mila euro) e il recupero dell’immobile di via Matteotti, assegnato al Comune dopo la confisca alla cosche della ‘ndrangheta (120mila euro, di cui 96mila dalla Regione).

"Si tratta di un dato molto positivo - commenta l’assessore al Bilancio Stefano Ferri - Denota un sistema contabile ordinato e improntato alla prudenza ed alla sostenibilità degli equilibri di bilancio". Tra gli accantonamenti, una parte è andata sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (pari ad 1 milione 64mila euro), per fronteggiare eventuali mancate riscossioni, in particolare sulla Tari.

Tra le voci che hanno generato l’avanzo i minori costi per utenze; l’incremento della riscossione coattiva dei tributi (in particolare Imu e Tari), che è passato da 64mila euro a 164mila. Hanno contribuito al risultato anche minori spese per il personale (105mila). "E il tutto senza penalizzare i fornitori, che vengono pagati mediamente dieci giorni prima della scadenza pattuita", tiene a sottolineare Ferri.

