Renusi Moglia Osgb Campagnola promossa in Serie C con un turno d'anticipo

E’ una società di… frontiera ed è difficile dire se si tratti di una società lombarda o emiliana, se di Moglia o di Campagnola: il suo nome è Renusi (lo sponsor) Moglia Osgb Campagnola. Il dato sicuro è che è stata promossa in Serie C, con una giornata d’anticipo su Marano sul Panaro. Ha tre punti di vantaggio sulle modenesi, manca un solo turno alla fine e avendo vinto due gare in più delle maranesi, se anche fosse raggiunta come punteggio, sarebbe prima nella Serie D emiliana e dunque promossa. Roberto Losi è il d.s. e una sorta di factotum: "E’ un po’ complicato, come Moglia abbiamo un accordo con la Osgb Campagnola (in pratica la Tirabassi e Vezzali di B1) e giochiamo nel girone reggiano con la matricola societaria di Campagnola. Ci alleniamo e in campionato giochiamo a Moglia, con ragazze che provengono da tutto il comprensorio, come Fabbrico, Moglia, Novellara, Campagnola e Reggiolo. L’allenatore è il guastallese Riccardo Ruina. Inoltre, come detto, non disputiamo il girone lombardo, ma quello emiliano". Vi aspettavate la promozione? "La squadra era buona e si sapeva, e l’obiettivo di minima erano i play-off, ma Marano stava dominando il campionato. Noi non ci abbiamo mai mollato e quando loro hanno avuto problemi, li abbiamo sorpassati". Il secondo di Ruina è Stefano Lugli.

La squadra che ha ottenuto la promozione è composta da Giulia Lanzi, Alessia Daolio, Sara Galaverni, Arianna Zilocchi, Sofia Ferrari, Aurora Baraldi, Patrizia Bonito, Valentina Corsi, Iris Gualtieri, Sara Loi, Beatrice Malavasi, Chiara Sacchi, Erica Catellani, Giorgia Iotti, Sarah Kpalobi e Alessia Menozzi.

c.l.