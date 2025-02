Renzo Bonazzi, i 100 anni dalla nascita. Un convegno sul grande ’innovatore’

A cento anni dalla nascita, Reggio Emilia torna a riflettere su uno dei suoi figli più autorevoli e che maggiormente hanno lasciato un segno forte e ancora oggi assai evidente nella politica, nell’amministrazione pubblica, nella cultura e nell’innovazione della città. E, parimenti, nel modo di ragionare con intelligenza illuminata e aperta integrando cultura e innovazione con il pensiero politico e amministrativo per la città.

Si tratta di Renzo Bonazzi, sindaco di Reggio Emilia dal 1962 al 1976, senatore della Repubblica dal 1976 al 1987, protagonista di spicco della stagione del riformismo emiliano del secondo Novecento. Era nato nel 1925 e la sua lunga vita, conclusasi nel 2010, "con solida coerenza è stata dedicata al bene comune – recita una nota del Comune –, anche nei diversi incarichi politici, in seno al Pci, e istituzionali nazionali ricoperti o quando si è trattato di incidere sulla città, tra anni Sessanta e Settanta, costruendo nuovi modelli di welfare, di educazione, di urbanistica e di organizzazione amministrativa".

Proprio tutto ciò premesso, la stessa amministrazione celebrerà sabato ‘Renzo Bonazzi. L’uomo, il sindaco, l’intellettuale’, titolo della giornata di studi che si svolgerà nella Sala del Tricolore di Reggio Emilia, promossa da Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Anpi e Istoreco per approfondire la conoscenza della figura di Bonazzi e ripercorrere aspetti del suo impegno pubblico all’interno dell’orizzonte del riformismo emiliano. Ci saranno i saluti del sindaco Marco Massari, di Arturo Bertoldi presidente Istoreco e di Ermete Fiaccadori, presidente Anpi di Reggio Emilia. Tra gli interventi anche quello di Alberto Ferraboschi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, che introdurrà ‘Un laboratorio di welfare locale. Renzo Bonazzi tra autonomie e decentramento’.

È stato intrapreso un percorso per la valorizzazione del patrimonio documentario legato a Bonazzi, a partire dalla donazione alla Biblioteca Panizzi dell’archivio Bonazzi, attualmente in corso di perfezionamento e per la quale "si ringraziano – dice il Comune – gli eredi, Alessandro e Federico Bonazzi, per il generoso gesto di donazione. E’ poi in preparazione una biografia, curata dalla storica Laura Artioli, che consentirà di delineare per la prima volta il profilo biografico di Renzo Bonazzi".

