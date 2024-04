Reparto prevenzione crimine. Tarquini: "No alla chiusura"

"No alla chiusura del reparto prevenzione crimine della questura di Reggio". Anche Giovanni Tarquini, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni di Regio si schiera. "La prospettiva della chiusura del reparto prevenzione crimine della questura di Reggio – dice tramite una nota – si scontra con le richieste motivate del Siulp, il sindacato più rappresentativo della polizia nella provincia reggiana, e prima ancora con le esigenze di tutela dei cittadini reggiani che vedono crescere sempre di più la condizione diffusa di insicurezza e la larga diffusione dei fenomeni criminali. Purtroppo questa possibile chiusura è l’effetto di una politica sul territorio che nel tempo ha evitato di segnalare con forza la gravità della situazione".

Infine, conclude Tarquini, "non possiamo che ribadire che questo importante reparto deve rimanere attivo e che la sicurezza dei cittadini deve essere al centro dell’operato dell’Amministrazione comunale che ha pertanto il dovere di attivarsi quantomeno per evitare di perdere gli importanti presidi già presenti in città".