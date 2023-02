Reperti preziosi emergono dagli scavi a Monte Sassoso

La Soprintendenza Archeologica prosegue le attività di scavo e ricerca a Monte Sassoso di Ceriola di Carpineti, un luogo che si sta rilevando di grande interesse archeologico. I cantieri sono stati ripresi nel corso del 2021 durante i quali sono state portate alla luce strutture murarie, interpretabili come fondazioni di una torre di avvistamento. Sono poi stati recuperati materiali ceramici e metallici che hanno consentito di datare l’insediamento storico nei secoli XIII e XIV. Considerata la posizione strategica di Monte Sassoso, i reperti che stanno emergendo lasciano pensare ad un sito fortificato utilizzato per il controllo del fondovalle del Secchia. Fino ad ora si ignorava l’esistenza di questo importante insediamento quale punto di guardia e neppure a quale antico nome potesse fare riferimento, saranno i reperti che via via emergeranno a raccontare le origini dell’antico fortilizio e la sua storia di quell’epoca. E’ storicamente noto come i secoli duecento e trecento fossero stati caratterizzati da forti tensioni fra i comuni, soprattutto con quello di Reggio Emilia, dove all’epoca si trovava l’insediamento, e quello confinante di Modena. Quasi certamente la fortificazione serviva da osservatorio del confine reggiano-modenese, ma anche da punto di resistenza ad eventuali attacchi da parte di nemici che, come accadeva, si contendevano il territorio. Il sindaco di Carpineti,Tiziano Borghi, mentre segue con interessa questa ricerca curata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, precisa: "Ringrazio il CAI Reggiano per la giusta intuizione e per i lavori eseguiti che hanno portato a questa importante scoperta. Sono contento che i lavori siano stati coronati dal successo che aggiunge valore storico al territorio di Carpineti".

Settimo Baisi