Replica all’Ariosto di Peter Stein

Stasera alle 20,30 al teatro Ariosto, a Reggio, è in programma la replica de "Il compleanno" di Peter Stein, con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno. La storia parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi: individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Mentre al teatro di Casalgrande alle 21 va in scena "Piadina e Padano", spettacolo con Vito e Maria Pia Timo che racconta la vita dell’Emilia-Romagna, tra balere, trattorie tipiche, nebbia, risaie, argini, spiaggia, amori e follie. Vito e Maria Pia si alternano nei racconti di "fatti evéri" e leggende inventate di personaggi fantastici e reali, ma uniti dall’essere tutte… storie dell’Emilia-Romagna.