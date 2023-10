Reportage sugli irlandesi

Gli appassionati di fotoreportage chiamati all’Arcus Artis Gallerylab, in via dei Due Gobbi, oggi alle 17.30 per l’inaugurazione della mostra ‘Independence on my skin’ del fotografo Erik Messori, che dialoga con Andrea Casoli, autore del catologo Corsiero. Il reportage del reggiano-australiano è realizzato tra gli irredentisti d’Irlanda. Fino al 12 novembre (da martedì, mercoledì, venerdì e sabato, 10-1316-20; giovedì e domenica, 10-13).