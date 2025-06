Repubblica da esempio: "La libertà va coltivata. Guerre vanno fermate"

Sulla falsariga della festa del Tricolore. La ricorrenza della nascita della Repubblica porta poca gente in piazza (certo, tanti hanno sfruttato il ponte e il bel tempo per andare al mare) e sporadiche bandiere qua e là. La consueta cerimonia – che pur è importante, ci mancherebbe, con l’omaggio ai Caduti, l’inno nazionale, l’alzabandiera e la parata dei corpi militari – risulta un po’ bolsa. Più autorità istituzionali e ‘prezzemoli’ in vetrina che pubblico partecipativo. Ma tant’è, si sa che noi italiani siamo più bravi a riscoprirci patriottici per una partita di calcio della nazionale piuttosto che nelle commemorazioni. Il 79esimo anniversario della Repubblica italiana passa in rassegna come gli altri. Seppur sia da registrare un pizzico di innovazione in più, molto apprezzabile, di coinvolgere maggiormente i giovani. Dalla lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella da parte di Nina Incerti Tocci, presidente della consulta provinciale degli studenti, fino alle testimonianze su temi impegnati, nella seconda tranche della cerimonia in prefettura, da parte di altri ragazzi.

Così come il discorso del sindaco di Reggio, Marco Massari, che prova a dare un denso e giusto significato alla giornata guardando all’attualità, dopo un excursus storico di cosa significò quel voto 79 anni fa. "Ricordiamoci che la libertà non è scontata, ma va coltivata e tutelata con cura, con attenzione e con passione – ha detto il primo cittadino – Lasciatemi infine ricordare la drammatica situazione in cui versano le popolazioni in guerra: dall’Ucraina alle gravissime violenze in atto nella striscia di Gaza compiute dall’esercito israeliano del governo Netanyahu. Anche Reggio si unisce alle dure considerazioni del nostro caro presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla disumanità del mancato rispetto del più elementare diritto umanitario per la popolazione palestinese e facciamo proprie le sue altre perorazioni: subito un cessate il fuoco; la liberazione degli ostaggi; la preoccupazione per le sempre più diffuse manifestazioni di antisemitismo. Auguro a tutti voi una giornata di festa, di riflessione e di speranza. Che questa festa della Repubblica possa rafforzare in ognuno di noi il senso di appartenenza e di responsabilità verso la nostra città, il nostro Paese e le future generazioni".

dan. p.