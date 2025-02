Requiem per un’utopia ormai fallita. Sabato inaugura la mostra ’Furyo’

Sabato 22 febbraio a Palazzo Brami, nello SpazioC21, inaugura la mostra ‘FURYO, failed utopia: requiem for a youthful opposition’, dell’artista di Sampierdarena (Ge) Stefano Serretta (1987), curata da Andrea Tinterri. La ricerca site-specific, pensata per SpazioC21, occupa lo spazio capovolgendo la tradizionale gerarchia espositiva. Il lavoro si concentra infatti sulla facciata esterna della galleria e sul pavimento interno. Serretta realizza un’installazione in legno su cui campeggia la scritta ‘the sand knows what the rock does not’. Una palizzata che occulta parzialmente le due grandi finestre e la porta d’ingresso dello spazio, una traccia e una scritta a suggerire una dimensione temporale che l’interno svelerà.

L’installazione a pavimento ripercorre una sorta di biografia politica ma affrancandosi dal rischio di un’inutile autoreferenzialità. Il pavimento in marmo, modulato da piastrelle, viene inciso, scavato e marchiato per far emergere storie, oggetti, esperienze capaci di ricostruire il trascorso di una generazione, dalle speranze disattese alla lotta politica, scontratasi con la brutalità della violenza (il G8 di Genova). Il marmo restituisce un arcipelago temporale depositatosi a terra, in modo che il pubblico possa calpestare ed esperire quasi tattilmente la materia del ricordo. Orari: mart-sab 10-13 e 15-18; fino al 12 aprile.

Lara Maria Ferrari