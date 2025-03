Residenti ancora senza permesso. Chiozza, stop alla Ztl

In via Dell’Eco a Chiozza è stata sospesa l’attivazione della Ztl che doveva partire oggi. Il Comune di Scandiano ieri ha ufficialmente annunciato la decisione che riguarderà i cittadini di Chiozza. Una scelta che è stata presa per garantire ai residenti un tempo adeguato per il reperimento dei permessi necessari e per acquisire tutte le informazioni relative all’accesso alla Ztl durante le fasce orarie di attivazione. La viabilità, fino a nuovo provvedimento, nella zona rimarrà dunque regolata secondo le disposizioni precedenti. Il Comune di Scandiano ha spiegato che, a seguito di un’ordinanza del 28 febbraio, è stata disposta la sospensione temporanea dell’ordinanza che prevedeva precedentemente l’istituzione (da oggi) della zona a traffico limitato in via Dell’Eco a Chiozza.

"Il Comune di Scandiano – dicono dall’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Nasciuti – ribadisce il proprio impegno a garantire una gestione ordinata del traffico e invita i cittadini a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali per eventuali sviluppi sulla regolamentazione della Ztl".

m. b.