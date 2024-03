Residenti in montagna: -5,6% in 10 anni

Focus Lapam Confartigianato, bilancio 2023 Appennino reggiano: 32mila residenti con 3.500 imprese attive, questo è il dato più aggiornato relativo ai 7 enti che fanno parte dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo) dove in realtà risiedono 32.122 persone, pari al 6,1% dei reggiani. Rispetto a 10 anni fa, si è registrata una decrescita di 1.922 abitanti, pari a un -5,6% della popolazione residente nell’intera area, mentre in provincia di Reggio la popolazione è calata nello stesso arco dello 0,3%. Inoltre al 31 dicembre 2023 le imprese attive nel territorio risultano essere 3.356, di cui 1.137 sono imprese artigianale.

Questi sono i principali dati che emergono da un’analisi elaborata dall’ufficio studi Lapam Confartigianato sul territorio dell’Appennino Reggiano. Analizzando in primo luogo la popolazione residente, si nota uno spopolamento generalizzato per tutti i 7 Comuni della Unione, più accentuato nei Comuni dell’alto Appennino: Ventasso (-10,4%), Villa Minozzo (-10%) e Toano (-8,2%). I giovani under 35 hanno un’incidenza inferiore rispetto agli over 65. La popolazione giovane decresce anche per effetto del calo delle nascite: nei comuni dell’Appennino Reggiano sono nati 190 bambini nel 2022 contro decessi di 522 persone, questo comporta un saldo negativo dello stesso anno 2022 pari a 332 abitanti in meno. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, risulta composto da circa 14.800 occupati in tutto l’Appennino Reggiano. Il tasso di occupazione è del 52,2% in montagna, a fronte di un 53,3% medio provinciale.

Le persone in cerca di occupazione sono il 4,3% della popolazione dell’Appennino (tasso di disoccupazione), in linea con il 4,2% a livello provinciale. Complessivamente gli occupati e i disoccupati, che compongono la forza lavoro del territorio, sono circa 15.400 persone, quasi la metà dei residenti, e rappresentano il 54,6% della popolazione in età lavorativa dei comuni dell’Appennino Reggiano (è il 55,6% in provincia).

Complessivamente i dati mostrano un mercato del lavoro in buona salute, che ha ripreso a crescere dopo la battuta d’arresto dovuta alla pandemia.

È fondamentale aumentare l’offerta di lavoro attraverso nuove prospettive per evitare ulteriore spopolamento dell’Appennino. Focalizzando l’attenzione sulle imprese dei territori montani si registra un calo maggiore rispetto al resto della provincia di Reggio Emilia.

Nel lungo periodo (dal quarto trimestre 2015 al quarto trimestre 2023) i comuni in esame perdono 197 imprese, con un calo del 5,5%, più marcato rispetto al -2,8% medio provinciale. Cali più accentuati si osservano in 8 anni a Castelnovo Monti (-78 imprese ), Toano (-37 imprese) e Vetto (-35 attività). Anche l’artigianato cala nello stesso periodo dell’11,6%. La composizione per macrosettori del tessuto economico ha sicuramente una influenza sulle dinamiche demografiche delle imprese. Il territorio montano ha una vocazione agricola: il 27,2% delle imprese lavora nel settore primario. Per il numero di imprese segue il settore delle costruzioni (665 attività, il 19,8%) che cala del 10,5% con 78 imprese in meno negli ultimi 8 anni. Il commercio conta 622 imprese (il 18,5%), con 75 imprese in meno. Il macrosettore dei servizi alle imprese conta 413 attività e pesa per il 12,3% sul totale delle imprese (è il 20,1% in provincia), ma risulta il settore in crescita assieme ai servizi a persone che conta 190 imprese (5,7% del totale). Daniele Casolari, responsabile sindacale e delle categorie di Lapam Confartigianato ha concluso: "Questi dati dimostrano come sia possibile fare impresa nei territori montani, ma come ci siano oggettive difficoltà nel reperimento di figure professionali dovuto in parte anche al calo demografico cui si è assistito in questi anni".

Settimo Baisi