Resistenza e Anpi, il giro dei cippi

Per domenica 14 aprile è in programma il giro dei cippi della Resistenza, organizzato dall’Anpi Luzzara. Partenza alle 8.30 dal piazzale delle scuole medie di Luzzara per fare tappa al Mausoleo del partigiano al cimitero del paese, alle 9.15 al cippo di via Tomba, alle 9.30 alla lapide nel giardino della pace a Villarotta, alle 10 cimitero di Reggiolo, alle 10.30 a Bettolino di Novellara, alle 11.15 conclusione del percorso in piazza Mazzini a Guastalla. Per l’occasione Anpi Luzzara invita i cittadini a esporre la bandiera tricolore, in particolare nei luoghi del percorso.