Resistenza e danneggiamento, 46enne condannato a un anno

Condannato a un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire documenti d’identità. Imputato al processo, ieri in tribunale a Reggio, un uomo di 46 anni, residente a Rolo, che lo scorso gennaio era stato fermato per un controllo dalla polizia locale. Avrebbe tergiversato nel fornire i documenti, poi in retromarcia, con il suo automezzo, avrebbe urtato la vettura della polizia, danneggiandola.

Il giudice Sarah Iusto ha accolto le tesi del pubblico ministero, condannando l’uomo a un anno di reclusione. Sentenza contestata dall’avvocato difensore Pina di Credico, sostenendo come durante il processo siano emerse delle contraddizioni tra gli elementi raccolti dalla stessa difesa e le tesi sostenute dall’accusa. Ci sarebbero, infatti, dati sballati negli orari, negli indirizzi, perfino nella attività di consegna di pacchi svolta dall’imputato per conto di una società di trasporti.

Inoltre, sempre secondo la difesa, non sarebbero emersi elementi di prova sul danneggiamento, con assenza dagli atti del processo della necessaria documentazione, tra cui eventuali fotografie della vettura interessata. In più i documenti sarebbero stati mostrati agli agenti, ma dalla compagna dell’uomo, che a suo dire al momento del controllo si trovava davanti alla propria abitazione.

Ora l’avvocato difensore sta attendendo di conoscere le motivazioni della sentenza per poi valutare la possibilità di un ricorso in appello contro la condanna.